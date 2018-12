Crudelia, Craig Gillespie alla regia del live-action Disney

Di Federico Boni mercoledì 5 dicembre 2018

Emma Stone sarà Crudelia De Mon per il regista di I, Tonya.

Craig Gillespie, regista di I, Tonya, è in trattative per dirigere Crudelia, live-action Disney su La Carica dei 101. Quanto già fatto con Maleficent, sarà ribadito con un'altra celebre villain animata, interpretata dall'attrice premio Oscae Emma Stone.

Alex Timbers era a bordo per dirigere il progetto, ma il co-creatore di Mozart of the Jungle ha dovuto abbandonare la pellicola per problemi di programmazione. Timbers, che è anche regista teatrale, ha infatti due grandi produzioni a Broadway il prossimo anno, Moulin Rouge e Beetlejuice.

Andrew Gunn produrrà Crudelia con Marc Platt e Kristin Burr, che ha appena finito di girare Dora l'Esploratrice. Crudelia racconterà le origini della meravigliosa 'cattiva' de La Carica dei 101, ambientato negli anni '80, con un'atmosfera dark. Glenn Close, come dimenticarlo, la interpretò in due live-action anni '90. Alla Stone il compito di non farla rimpiangere.

Prima di girare I, Tonya, che ha fatto vincere un Oscar alla straordinaria Allison Janney, l'australiano Gillespie ha girato Lars e una ragazza tutta sua, Mr. Woodcock, Fright Night - Il vampiro della porta accanto, Million Dollar Arm e L'ultima tempesta.

Fonte: HollywoodReporter