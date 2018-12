The Greatest Showman, Hugh Jackman apre al sequel

Di Federico Boni mercoledì 5 dicembre 2018

Hugh Jackman vuole tornare ad indossare i panni di P.T. Barnum in The Greatest Showman 2.

Incassati 434,993,183 dollari in tutto il mondo, The Greatest Showman potrebbe tornare al cinema con un nuovo capitolo. A crederci, e a lanciare l'idea, il suo indiscusso protagonista, ovvero quel Hugh Jackman che nel 2019 girerà il Pianeta con un one-man show musicale che purtroppo non toccherà il Bel Paese.

Il divo australiano, che ha mosso i primi passi a Broadway e ha sfiorato l'Oscar grazie a Les Miserables, sarebbe disposto a ritrovare gli abiti di P.T. Barnum.

«È un’opportunità vera che si è presentata al momento giusto, quindi sì, sarei pronto a tirar fuori il mio cappello!». «Siamo in una situazione in cui la compagnia che ha prodotto il film è stata venduta alla Disney, quindi gli scenari al momento sono molteplici. Non sono sicuro di cosa loro vogliano fare. Per fare il primo è servito un bel po’ di tempo e non va sottovalutata la difficoltà di mettere su un musical». «Ma a me e a tutti è chiaro che la gente ami questi personaggi. Ho adorato questo film, ho adorato questo personaggio ed è stata una delle grandi gioie della mia vita».

Candidato ad un premio Oscar, con la canzone This is Me scippata di una statuetta più che meritata, The Greatest Showman è stato diretto da Michael Gracey, con Zac Efron, Michelle Williams, Rebecca Ferguson, Zendaya e Keala Settle al fianco del celebre Wolverine.