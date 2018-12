Diabolik, i Manetti Bros alla regia del film

Di Federico Boni mercoledì 5 dicembre 2018

I due registi romani riporteranno in vita il mitico Diabolik.

Esattamente 50 anni dopo l'adattamento cinematografico di Mario Bava, Diabolik tornerà al cinema grazie ai Manetti Bros., nel 2017 in trionfo grazie ad Ammore e malavita.

A produrre il live-action la Mompracem con Rai Cinema, insieme all'editore Astorina, che dal lontano 1962 pubblica il mitologico fumetto. L'annuncio è arrivato nel corso delle Giornate Professionali del Cinema di Sorrento.

"Diabolik è il sogno che inseguiamo da sempre, siamo al settimo cielo, entusiasti di poter scrivere, girare e portare al cinema questo progetto. Daremo il massimo per essere all'altezza", hanno confessato Antonio e Marco Manetti, non solo registi ma anche co-sceneggiatori del progetto insieme a Michelangelo La Neve e Mario Gomboli. Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, ha così commentato l'imminente via alle riprese, atteso per metà 2019.

"Siamo impazienti di vedere i Manetti Bros. al lavoro su questa idea, perfetta per i due registi più pop del cinema italiano. Crediamo molto nel loro talento e nell'unicità del loro stile e delle loro storie. Un film innovativo e sorprendente che si inserisce nella nostra linea produttiva rivolta all'originalità. Annunciamo a Sorrento nel corso delle Giornate Professionali questo progetto tutto italiano, al quale lavoriamo da due anni; voglio ringraziare l'editore della fiducia che ha accordato ai registi e a noi produttori".

Caccia ai nuovi Diabolik ed Eva Kent, ovviamente, 50 anni dopo John Phillip Law e Marisa Mell.