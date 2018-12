The Devil Soldier, Antoine Fuqua porta al cinema il romanzo di Caleb Carr

Di Federico Boni mercoledì 5 dicembre 2018

Il regista di The Equalizer porterà in sala la vita di Frederick Townsend Ward.

27 anni dopo la sua pubblicazione, mai avvenuta in Italia, The Devil Soldier di Caleb Carr diverrà lungometraggio cinematografico. Secondo quanto riportato da Deadline Antoine Fuqua, regista di The Equalizer, produrrà (insieme a Mark Earl Burman) e probabilmente dirigerà l'adattamento dell'opera, edita nel 1991.

The Devil Soldier è un'epopea storica che ruota attorno all'americano Frederick Townsend Ward, marinaio finito nella Cina imperiale durante la ribellione dei Taiping. Il libro ha venduto milioni di copie ed è stato paragonato dalla critica di casa ad una versione americana di Lawrence d'Arabia, ambientata nella Cina del XIX secolo. Il bestseller di Carr l'Alienista è stato recentemente adattato in serie tv da TNT.

Fuqua, da sempre legato a Denzel Washington, suo attore feticcio, è attualmente al lavoro sull'annunciato remake di Scarface, da anni dato come ormai prossimo alla resurrezione.