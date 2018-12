Senza rimorso, Stefano Sollima dirige Michael B. Jordan

Di Federico Boni giovedì 6 dicembre 2018

John Clark sbarca al cinema grazie a Michael B. Jordan e al nostro Stefano Sollima.

Incassati 75 milioni di dollari in tutto il mondo con l'apprezzato Soldado, sequel di Sicario, Stefano Sollima rimarrà ad Hollywood per adattare Senza Rimorso, romanzo anni '90 di Tom Clancy, edito in Italia da Rizzoli. Michael B. Jordan, volto di Creed, interpreterà il protagonista John Clark, introdotto da Clancy nel 1988 nonché suo personaggio più celebre dopo Jack Ryan, attualmente interpretato da John Krasinski nell'omonima serie di Amazon.

Veterano del Vietnam, John Kelly conduce un'esistenza apparentemente tranquilla. Ma non dimentica di essere stato una macchina di morte e distruzione. Né lo dimentica il Pentagono, che gli affida una micidiale missione. Contemporaneamente, le vicende di una potente banda di spacciatori di droga si intersecano drammaticamente con la sua vita privata. Due missioni che John Kelly porterà a termine, senza rimorso.

La Paramount punta ad un nuovo franchise incentrato su Clark, tanto dall'aver messo in cantiere l'adattamento di un altro romanzo di fine anni '90. Attualmente Sollima è al lavoro su Call of Duty, per Activision.

Jordan produrrà la pellicola al fianco diAkiva Goldsman, Josh Appelbaum e Corin Nemec.

Fonte: HollywoodReporter