Spider-Man: Far From Home: immagini del nuovo costume "stealth" dal Brazil Comic-Con

Di Pietro Ferraro giovedì 6 dicembre 2018

In mostra al Brazil Comic-Con i nuovi costumi del sequel "Spider-Man: Far from Home".

I nuovi costumi del film Spider-Man: Far from Home sono in mostra al Brazil Comic-Con (CCXP). Il costume nero e rosso e il vestito nero "stealth" sono stati fotografati da alcuni fan e le immagini condivise su Reddit. Il completo rosso e nero è apparso in alcune foto dal set durante le riprese a New York e poi è stato di nuovo mostrato in veste ufficiale quando Tom Holland lo ha indossato durante un'ospitata al Jimmy Kimmel Live!.

Spider-Man: Far From Home - Jake Gyllenhaal conferma il ruolo di Mysterio "Spider-Man: Far From Home", l'avventura europea di Peter Parker arriva nei cinema dal 5 luglio 2019.

Se il costume rosso e nero è solo una variazione sul tema, il costume nero simile ad una tuta stealth per infiltrazioni è un altro paio di maniche. Le foto dal set mostravano accessori come speciali occhiali e una zona vuota sul petto. Ci sono voci che indicano la tuta "stealth" come un regalo a Peter Parker da Nick Fury e che quel logo mancante sul petto sarà riempito nel film con un logo dello S.H.I.E.L.D..

Samuel L. Jackson è stato avvistato più volte sul set di "Spider-Man: Far From Home", e molti si stanno chiedendo come Nick Fury e Peter Parker interagiranno dopo gli eventi di "Infinity War". A far luce sulla questione potrebbe essere il trailer di Avengers 4 che pare dovrebbe arrivare questa settimana, anche se non ci sono conferme di ciò al momento, mentre sembra confermato un primo trailer di "Far From Home" online per sabato.

"Spider-Man: Far From Home", "Avengers 4" e "Captain Marvel" renderanno la fase promozionale di Marvel Studios piuttosto intensa visto che i film usciranno tutti l'anno prossimo e a pochi mesi l'uno dall'altro.









Fonte: Comicbook / Reddit