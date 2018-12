Golden Globe 2019, le nomination - Vice davanti a tutti

Di Federico Boni giovedì 6 dicembre 2018

Attese e ovviamente criticabili, le nomination ai Golden Globe 2019 sono diventate realtà.

Sono state annunciate le nomination ai Golden Globe 2019, premi come al solito assegnati dalla stampa estera a Los Angeles (Hollywood Foreign Press Association), ultimamente sempre meno 'termometro' da Oscar. Immancabile, e spesso criticata, la divisione tra film 'drammatici' e 'commedie/musical', che di fatto doppia anche le nomination recitative. Quel che ne esce fuori, onestamente parlando, è lo stato preoccupante del cinema americano, mai tanto 'povero', qualitativamente parlando, come quest'anno.

Davanti a tutti, con ben sei candidature, Vice – L’uomo nell’ombra di Adam McKay, regista de La Grande Scommessa, seguito dalle 5 nomination targate A Star is Born di Bradley Cooper, Green Book e La Favorita di Yorgos Lanthimos, con Blackkklansman di Spike Lee e Il Ritorno di Mary Poppins a quota quattro. Tra i 5 migliori film drammatici stupisce la presenza di Bohemian Rhapsody di Bryan Singer e di Black Panther di Ryan Coogler, con Se la strada potesse parlare di Barry Jenkins che chiude il lotto. Tra le commedie/musical, invece, spazio a Crazy Rich Asians di Jon M. Chu, in Italia passato inosservato ma in America campione d'incassi, La Favorita, Green Book e Mary Poppins 2. Fa rumore l'assenza dalle candidature più importanti di First Man - Il primo uomo di Damien Chazelle, in corsa solo per la colonna sonora e per Claire Foy, così come quella totale di Widows: Eredità criminale di Steve McQueen, acclamato dalla stampa americana, mentre Robert Redford, già sei volte vincitore, ha strappato la sua undicesima nomination grazie a The Old Man and the Gun.

Alfonso Cuaron presenzia tra i migliori registi, tra i migliori sceneggiatori e tra i migliori film stranieri con Roma, ma non tra i migliori film drammatici (il regolamento vieta incredibilmente la candidatura per i film non in lingua inglese), con Lady Gaga in corsa tra le attrici drammatiche al fianco di Glenn Close, Nicole Kidman, Melissa McCarthy e Rosamund Pike. Grande esclusa Toni Collette. Tra i migliori film stranieri non ce l'ha fatta l'Italia, con Girl di Lukas Dhont, Opera senza Autore, Un affare di famiglia e Cafarnao di Nadine Labaki a contendere il Globo straniero al favoritissimo Roma, già Leone d'Oro. Il 6 gennaio 2019 si terrà la cerimonia di premiazione.



Golden Globe 2019 Le nomination

MIGLIOR FILM DRAMMATICO

Black Panther di Ryan Coogler

Blackkklansman di Spike Lee

Bohemian Rhapsody di Bryan Singer

Se la strada potesse parlare di Barry Jenkins

A Star Is Born di Bradley Cooper

MIGLIOR FILM COMMEDIA O MUSICALE

Vice – L’uomo nell’ombra di Adam McKay

Crazy Rich Asians di Jon M. Chu

La favorita di Yorgos Lanthimos

Green Book di Peter Farrelly

Il ritorno di Mary Poppins di Rob Marshall

MIGLIOR REGISTA

Bradley Cooper – A Star Is Born

Alfonso Cuarón– Roma

Peter Farrelly – Green Book

Spike Lee – Blackkklansman

Adam McKay – Vice

MIGLIORE ATTRICE IN UN FILM DRAMMATICO

Glenn Close – The Wife

Lady Gaga – A Star Is Born

Nicole Kidman – Destroyer

Melissa McCarthy – Copia originale

Rosamund Pike – A Private War

MIGLIOR ATTORE IN UN FILM DRAMMATICO

Bradley Cooper – A Star Is Born

Willem Dafoe – At Eternity’s Gate

Lukas Hedges – Boy Erased

Rami Malek – Bohemian Rhapsody

John David Washington – Blackkklansman

MIGLIORE ATTRICE IN UN FILM COMMEDIA O MUSICALE

Emily Blunt – Il ritorno di Mary Poppins

Olivia Colman – La favorita

Elsie Fischer – Eighth Grade

Charlize Theron – Tully

Constance Wu, “Crazy Rich Asians”

MIGLIOR ATTORE IN UN FILM COMMEDIA O MUSICALE

Christian Bale – Vice

Lin Manuel Miranda- Il ritorno di Mary Poppins

Viggo Mortensen – Green Book

Robert Redford – The Old Man and the Gun

John C. Reilly – Stanlio e Ollio

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Amy Adams – Vice

Claire Foy – First Man

Regina King – Se la strada potesse parlare

Emma Stone – La favorita

Rachel Weisz – La favorita

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA

Mahershala Ali – Green Book

Timothée Chalamet – Beautiful Boy

Adam Driver – BlacKkKlansman

Richard E. Grant – Can You Ever Forgive Me?

Sam Rockwell – Vice

MIGLIOR FILM D’ANIMAZIONE

Gli Incredibili 2

L’Isola dei Cani

Mirai

Ralph Spacca Internet

Spider-Man: un Nuovo Universo

MIGLIOR FILM STRANIERO

Cafarnao di Nadine Labaki

Girl di Lukas Dhont

Opera senza autore di Florian Henckel von Donnersmarck

Roma di Alfonso Cuarón

Un affare di famiglia di Hirokazu Kore-eda

MIGLIORE SCENEGGIATURA

Alfonso Cuarón– Roma

Deborah Davis e Tony McNamara – La Favorita

Barry Jenkins – If Beale Street Could Talk

Adam McKay – Vice: l’Uomo nell’Ombra

Peter Farrelly, Nick Vallelonga, Brian Currie – Green Book

MIGLIORE COLONNA SONORA ORIGINALE

Marco Beltrami per A Quiet Place – Un posto tranquillo

Alexandre Desplat per I fratelli Sisters

Ludwig Göransson per Black Panther

Justin Hurwitz per First Man

Marc Shaiman, Scott Wittman per Il ritorno di Mary Poppins

MIGLIORE CANZONE ORIGINALE

“All The Stars” (Black Panther)

“Girl in the Movies (Dumplin)

“Requiem for a Private War” (A Private War)

“Revelation” (Boy Erased)

“Shallow” (A Star Is Born)