Infidel, Hany Abu-Assad adatterà il fumetto Image Comics

Di Federico Boni giovedì 6 dicembre 2018

Il regista di Paradise Now e Omar per l'adattamento di Infidel.

Hany Abu-Assad, ultimamente visto all'opera con il deludentissimo Il domani tra di noi, adatterà per il grande schermo Infidel, fumetto Image Comics. Parola di Variety.

Infidel ruota attorno ad una donna musulmana americana e ai suoi vicini multi-razziali che si rendono conto di vivere in un edificio infestato da creature che sembrano nutrirsi di xenofobia. Il fumetto, che è stato pubblicato a marzo, è stato scritto da Pornsak Pichetshote e illustrato da Aaron Campbell, e ha finito per scatenare una guerra tra gli studios per garantirsi i diritti di adattamento. A vincerla la Tristar.

Juliet Snowden e Stiles White, che hanno scritto insieme Ouija, si sono ritrovati per scrivere la sceneggiatura. Tra i produttori Michael Sugar e Ashley Zalta della Sugar 23, che collaborerà con la Anonymous Content.

Abu-Assad è stato candidato agli Oscar in due occasioni. Nel 2005 con il thriller Paradise Now e nel 2013 con Omar.

Fonte: Comingsoon.net