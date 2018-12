Crazy Rich Asians, due sequel da girare back-to-back

Di Federico Boni venerdì 7 dicembre 2018

Doppio sequel in arrivo per il fenomeno Crazy & Rich. Ma solo nel 2020.

In Italia è passata clamorosamente inosservata, eppure Crazy Rich Asians è stata la commedia dell'anno negli Stati Uniti d'America. 173,958,573 dollari incassati dopo esserne costati appena 30, con tanto di doppia nomination ai Golden Globe, e non uno bensì due sequel in lavorazione.

In casa Warner avrebbero infatti deciso di girare back-to-back due nuovi capitoli della saga. Entrambi, ovviamente, tratti dagli scritti di Kevin Kwan, autore della trilogia editoriale. Il primo prenderà a piene mani da China Rich Girlfriend, e il secondo da Rich People Problems. Le riprese dei due film potrebbero però slittare fino all'inizio del 2020, a causa dei tanti, troppi impegni del cast. Adele Lim e Peter Chiarelli, già sceneggiatori del primo capitolo, stanno lavorando anche agli script dei due sequel. Anche John M. Chu, che sta attualmente girando l'adattamento cinematografico del musical In the Heights, tornerà dietro la macchina da presa.

Acclamato dalla critica, Crazy & Rich (questo il titolo italiano), ha incassato ben 238 milioni di dollari in tutto il mondo. In Italia meno di 250.000 euro.

