Time Magazine, ecco i 10 migliori film del 2018 - video

Di Federico Boni venerdì 7 dicembre 2018

Roma di Alfonso Cuaron è il film dell'anno secondo i critici di Time Magazine.

In attesa delle nostre classifiche di fine anno, quest'oggi è Time Magazine ad annunciare i propri 10 film del 2018. Quattro di questi visti al Festival del Cinema di Venezia, con almeno un paio di inattese sorprese e due titoli in Italia ancora mai arrivati. Quali? Vi basterà cliccare sul video in testa al post per svelare l'arcano.