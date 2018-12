Plastic Man, arriva il live-action Warner

Un nuovo personaggio DC sbarcherà in sala. Plastic Man!

Un altro supereroe DC sbarcherà in sala. Plastic Man, secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, diverrà lungometraggio Warner. Amanda Idoko si occuperà dello script, con Bob Shaye, ex co-fondatore della New Line, produttore esecutivo.

Plastic Man non nasce come personaggio DC, essendo stato creato da Jack Cole per Quality Comics nel 1941. Ma quando la Quality Comics è entrata in crisi, nel 1956, la DC ha acquistato molti dei suoi personaggi, Plastic Man in testa.

La vera identità del supereroe è quella di Patrick "Eel" O'Brian, truffatore diventato bravo ragazzo. Nel corso di una rapina viene ucciso e inzuppato con un misterioso liquido chimico. Lasciato senza vita dalla sua banda, si sveglia con il potere di cambiare forma e di allungare il proprio corpo. Il rinato O'Brian diventa così un agente di polizia.

Plastic Man ha fatto parte della Justice League e ha avuto persino la sua serie di cartoni animati.

