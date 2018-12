Stasera in tv: "Il Grinch" con Jim Carrey su Italia 1

Di Pietro Ferraro sabato 8 dicembre 2018

Italia 1 stasera propone Il Grinch (Dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmas), film live-action del 2000 diretto da Ron Howard e interpretato da Jim Carrey, Taylor Momsen, Josh Ryan Evans, Christine Baranski e Jeffrey Tambor.

Cast e personaggi

Jim Carrey: Il Grinch

Taylor Momsen: Cindy Chi Lou

Josh Ryan Evans: Il giovane Grinch

Bill Irwin: Lou Chi Lou

Christine Baranski: Martha May Whovier

Jeffrey Tambor: Augustus Sindachì

Molly Shannon: Betty Chi Lou

Clint Howard: Chibris

Mindy Sterling: Clarnella

Rachel Winfree: Rise

Jeremy Howard: Drew Chi Lou

T.J. Thyne: Stu Chi Lou

Lacey Kohl: Christina Chiterberry

Ron Howard: Cittadino di Chinonso (non accreditato)

Doppiatori originali

Anthony Hopkins: Narratore

Doppiatori italiani

Stefano Benassi: Il Grinch

Lilian Caputo: Cindy Chi Lou

Gabriele Patriarca: Il giovane Grinch

Massimo Rossi: Lou Chi Lou

Emanuela Rossi: Martha May Whovier

Carlo Reali: Augustus Sindachì

Roberta Greganti: Betty Chi Lou

Corrado Conforti: Stu Chi Lou

Luigi La Monica: Narratore





La trama

Sul Monte Briciolaio vive isolato il Grinch (Jim Carrey), il cui cuore più piccolo di due taglie lo porta detestare il Natale e considerare lo spirito natalizio roba per allocchi. Il Natale però come ogni anno incombe, e gli abitanti di Chinonsò sono tutti indaffarati ed entusiasti dell'incombente festività, una gioia in crescendo che il Grinch proprio non riesce a sopportare, a tal punto che deciderà di rubare il Natale ai Nonsochì, ma l'intervento della piccola Cindy Chi Lou (Taylor Momsen) riuscirà nel miracolo di riportare il cuore del Grinch ad una taglia normale.





Il nostro commento

Un istrionico Jim Carrey al servizio di un racconto natalizio iconico al pari del Canto di Natale di Dickens. Dopo lo speciale animato del 1966 arriva questo suggestivo adattamento live-action diretto da Ron Howard, curatissimo dal punto di vista visivo e con un memorabile Carrey calato perfettamente nei panni di un Grinch ricreato con un make-up da Premio Oscar.

Potremmo trovare diversi motivi per fare le pulci alla versione del Grinch di Ron Howard: un protagonista caratterialmente ammorbidito rispetto alla più inquietante versione animata del 1966; la recitazione enfatica di Carrey che potrebbe risultare in qualche caso troppo "intensa" per gli spettatori più piccini, o ancora le diverse licenze che i realizzatori si sono presi rispetto al materiale originale. Fatta questa doverosa premessa, nel film di Ron Howard l'atmosfera natalizia e il messaggio finale rimangono intonsi rispetto allo spirito del racconto originale, e alla fine dei conti è proprio il veicolare al meglio l'atmosfera natalizia che rende un film di Natale degno di questo nome.





Curiosità



Il film è stato candidato a 3 Premi Oscar: miglior trucco, scenografia e costumi vincendo una statuetta per il miglior trucco (Rick Baker e Gail Rowell-Ryan).



Secondo Rick Baker, il trucco protesico di Jim Carrey ha richiesto circa due ore per essere applicato e un'ora per essere rimosso. Pare che Carrey si sentisse così confinato e a disagio nella pelle di lattice che cercò consigli da un agente della CIA che gli insegnò tecniche di resistenza alla tortura.



Il set di Chinonsò è stato costruito principalmente sul terreno degli Universal Studios dietro il Bates Motel. Durante un'interruzione nelle riprese, Jim Carrey ha sorpreso e spaventato i turisti durante il tour dello studio, correndo fuori dall'hotel indossando un vestito da donna e brandendo un coltello. Nessuno lo ha riconosciuto, e ora la guida degli Universal Studios racconta ai turisti questo episodio quando il tour fa tappa sul set dell'hotel.



Ron Howard era così grato a Jim Carrey per aver sopportato le ore di disagio per applicare il trucco, che durante le riprese ha indossato egli stesso il costume da Grinch con trucco completo, e ha diretto un giorno intero con il costume indosso. Howard intendeva questo come un gesto di apprezzamento per Carrey, tuttavia quando Carrey vide Howard vestito da Grinch, si arrabbiò, credendo che fosse una controfigura che "non somigliava per niente a lui".



Jim Carrey ha accettato il ruolo del Grinch dopo aver ascoltato un nastro di un coro di bambini che cantavano la canzone "You're A Mean One, Mr. Grinch".



Dopo che il Grinch lascia per la seconda volta Chinonsò, la macchina da presa amplia l'inquadratura e si può vedere la statua di un elefante, un riferimento al racconto Ortone e il mondo dei Chi del Dr. Seuss. In seguito Jim Carrey doppierà Ortone nell'omonimo film d'animazione del 2008.



Sia L'autore Dr. Seuss (Theodore Seuss Geisel) e in seguito alla sua morte la sua vedova, erano stati contattati in precedenza per autorizzare una versione live-action della storia. Ma Seuss era scontento del suo precedente adattamento live-action, Le 5000 dita del Dr. T., e rifiutò qualsiasi proposta del genere. Ma poi, dopo il successo di "How the Grinch Stole Christmas" all'Old Globe Theatre di San Diego, la signora Geisel vide il potenziale di un'interpretazione live-action.



Nel film sono stati utilizzati circa seicento effetti visivi, per un totale di quarantatre minuti di girato.



Eddie Murphy e Jack Nicholson sono stati considerati per il ruolo del Grinch.



Secondo gli scenografi influenze medievali, marocchine e islamiche sono state usate come riferimenti architettonici nel racconto originale.



Max, il cane maschio, è interpretato da Kelley, un cane femmina.



Il palco del set di Chinonsò misurava circa trentamila metri quadrati.



Il regista Ron Howard appare in un cameo: è uno dei Nonsochì sbalorditi, mentre il Grinch irrompe nella piazza della città.



Taylor Momsen (Cindy Lou Who) ha poi avuto una fortunata carriera come cantautrice rock e leader della band "The Pretty Reckless".



In origine c'era Tim Burton legato al progetto, e il suo adattamento sarebbe stato più dark, e il Grinch sarebbe stato un personaggio più spregevole.



Monte Briciolaio e Chinonsò sono basati su due luoghi reali, appena a nord della città natale del Dr. Seuss, Springfield nel Massachusetts. Monte Briciolaio è basato su Mount Tom (366 metri), che domina la città di Easthampton, proprio come la montagna del Grinch domina Chinonsò.



Jim Carrey è stato uno dei pochissimi attori ad aver interpretato due personaggi che odiano il Natale. L'attore nove anni dopo Il Grinch ha interpretato anche Scrooge nel film d'animazione in motion-capture A Christmas Carol della Disney. Come il Grinch anche Scrooge si pente e diventa l'opposto di quello che era per gran parte del film.



Nel film c'è una seria alterazione del materiale originale che causa una parziale perdita dello spirito originale. Nel libro e nel cartone animato, quando i Chinonsò si svegliano e scoprono che i loro regali sono stati rubati, a loro non importa e cantano comunque per dare il benvenuto al Natale. In questa versione invece sono sconvolti e arrabbiati, e devono essere convinti ad apprezzare il Natale a prescindere dalle regalie. La narrazione originale con il canto dei Chinonsò stata poi ripresa nel recente film d'animazione Il Grinch uscito nei cinema italiani il 29 novembre 2018.



Il film costato 123 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 345.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore James Horner (1953-2015) vincitore di due premi Oscar per Titanic (1997) e autore delle musiche per classici come Aliens - Scontro finale, Star Trek II - L'ira di Khan, Commando, Braveheart - Cuore impavido, Jumanji e Avatar.

La canzone dei titoli di coda, "Where are you Christmas", è stata scritta da Mariah Carey ed interpretata da Faith Hill.



TRACK LISTINGS:

1. Kids Today - Taylor Momsen & Jim Carrey

2. Grinch 2000 - Busta Rhymes & Jim Carrey

3. Green Christmas - Barenaked Ladies

4. Christmas Of Love - Little Isidor And The Inquisitors

5. Lonely Christmas Eve - Ben Folds

6. Grinch Schedule - Jim Carrey

7. Better Do It Right - Smash Mouth

8. Whoville Medley: Perfect Christmas Night / Grinch - Trans-Siberian Orchestra

9. Reindeer - Jim Carrey

10. Christmas Is Going To The Dogs - Eels

11. You're A Mean One Mr. Grinch - Jim Carrey

12. Christmas Means More - Jim Carrey & Anthony Hopkins

13. You Don't Have To Be Alone (On Christmas) - 'N Sync

14. Where Are You Christmas - Faith Hill

15. The Shape Of Things To Come / Happy Who-lidays - James Horner

16. Memories Of A Green Childhood - James Horner

17. Christmas, Why Can't I Find You? - James Horner & Taylor Momsen

18. Stealing Christmas - James Horner & Jim Carrey & Taylor Momsen & Anthony

19. The Big Heist - James Horner

20. Does Cindy Lou Really Ruin Christmas? - James Horner

21. A Change Of The Heart - James Horner

22. The Sleigh Of Presents - James Horner

23. He Carves The Roast Beast / Welcome Christmas - James Horner

