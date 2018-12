Avengers 4: il trailer ha rivelato Jeremy Renner come Ronin

Di Pietro Ferraro sabato 8 dicembre 2018

Marvel ha rilasciato il primo trailer di "Avengers: Endgame" che riporta Jeremy Renner come Occhio di Falco per la prima volta da "Captain America: Civil War".

Marvel ha pubblicato un primo trailer di Avengers 4 rivelando anche il titolo ufficiale Avengers: Endgame. Uno dei momenti più importanti che questi fugaci due minuti includono è un primo sguardo al ritorno di Jeremy Renner come Occhio di Falco, nella nuova e letale versione "Ronin" del personaggio.

Avengers: Endgame - primo trailer italiano di Avengers 4 "Avengers: Endgame" dei fratelli Russo arriva nei cinema italiani il 24 aprile 2019.

L'Occhio di Falco di Jeremy Renner non appare sullo schermo da Captain America: Civil War del 2016. Durante la promozione di Avengers: Infinity War, Clint Barton non è apparso da nessuna parte, con questa latitanza che oltre a creare grande curiosità tra i fan lasciava intendere che il personaggio avrebbe avuto grande rilievo nella rivincita degli Avengers.

Alcuni concept art sono trapelati negli ultimi mesi per quello che ora si chiama "Avengers: Endgame", che mostravano Occhio di Falco nel suo nuovo costume Ronin. Nel trailer lo vediamo di spalle mentre pulisce la sua spada dal sangue. Ha appena fatto strage di gangster della Yakuza. È incappucciato, ma toglie il cappuccio prima di girarsi verso Vedova Nera. Poi vediamo il volto di Clint Barton.

Non è stato rivelato cosa è successo a Clint durante gli eventi di "Infinity War". Si crede che l'apocalittico schiocco di dita di Thanos abbia spazzato via moglie e figli di Occhio di Falco e che lui sia diventato un fuggitivo. L'ultima volta che abbiamo visto Occhio di Falco aveva appena combattuto al fianco di Iron Man in quello che è diventato noto come lo "Scontro tra Vendicatori". Fu imprigionato per breve tempo al Raft per ordine di Thaddeus Ross. Più tardi è stato liberato e si è ritirato dall'attività. Come Scott Lang, che abbiamo visto dopo "Civil War" nel sequel Ant-Man and The Wasp, Clint è stato posto agli arresti domiciliari.

Ciò che è noto fino all'apocalisse di Thanos è che Clint è diventato uno spietato assassino conosciuto come Ronin. I dettagli di come e perché non saranno rivelati fino a quando "Avengers: Endgame" arriverà nei cinema italiani il 24 aprile 2019.

