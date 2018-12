Ecco i 10 film più twittati del 2018 - video

Di Federico Boni sabato 8 dicembre 2018

Scopriamo insieme i 10 film che più discussioni hanno suscitato su Twitter.

Ancora classifiche di fine anno, come in ogni dicembre che si rispetti. I social fanno sempre più parte delle nostre vite, con cinguettii e stati Facebook da dedicare anche alla settima arte, e allora perché non spulciare la Top10 dei film più twittati di questo 2018? La 'qualità', in questo caso, non c'entra nulla, bensì la capacità di suscitare discussioni, positive o negative che siano. Tanti cinecomic, ovviamente, sequel a pioggia e un unico lungometraggio animato. Curiosi di scoprire i 10 film trending topic su Twitter? C'è il video in testa al post che vi attende.