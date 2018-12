Stasera in tv: "Joy" su Rai 3

Di Pietro Ferraro domenica 9 dicembre 2018

Rai 3 stasera propone "Joy", dramma biografico del 2015 diretto da David O. Russell ed interpretato da Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Bradley Cooper, Édgar Ramírez, Diane Ladd, Virginia Madsen e Isabella Rossellini.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

Jennifer Lawrence: Joy Mangano

Robert De Niro: Rudy Mangano

Bradley Cooper: Neil Walker

Édgar Ramírez: Tony Miranne

Diane Ladd: Mimi

Virginia Madsen: Terry

Isabella Rossellini: Trudy

Isabella Crovetti-Cramp: Joy da bambina

Elisabeth Röhm: Peggy Mangano

Madison Wolfe: Peggy da bambina

Dascha Polanco: Jackie

Emily Nunez: Jackie da bambina

Melissa Rivers: Joan Rivers

Jimmy Jean-Louis: Toussaint

Drena De Niro: Cindy

Bates Wilder: Todd

Ken Cheeseman: Gerhardt

Johnny Lee Davenport: Ray Cagney

Christy Scott Cashman: Sarina Kimball

Matthew Russell: Roger

Damien Di Paola: Marv Brickman

Marianne Leone: Sharon

Doppiatori italiani

Valentina Mari: Joy Mangano

Stefano De Sando: Rudy Mangano

Christian Iansante: Neil Walker

Francesco Pezzulli: Tony Miranne

Lorenza Biella: Mimi

Cinzia De Carolis: Terry

Rossella Izzo: Trudy

Carolina Gusev: Joy da bambina

Laura Romano: Peggy Mangano

Isabella Amatucci: Peggy da bambina

Francesca Manicone: Jackie

Cristina Boraschi: Joan Rivers

Jean Charles Putzolu: Toussaint

Roberta Pellini: Cindy

Dario Oppido: Todd

Alberto Bognanni: Gerhardt

Roberto Draghetti: Ray Cagney

Fiamma Izzo: Sarina Kimball

Manfredi Aliquò: Roger

Alessandro Budroni: Marv Brickman

Mirta Pepe: Sharon





Trama e recensione

JOY è la storia turbolenta di una donna e della sua famiglia attraverso quattro generazioni: dall’adolescenza alla maturità, fino alla costruzione di un impero imprenditoriale che sopravvive da decenni. Tradimento, inganno, perdita dell'innocenza e pene d'amore sono gli ingredienti di questa intensa ed emozionante storia sul diventare punto di riferimento sia nella vita privata sia nell’ambito professionale, scontrandosi con un mondo del lavoro che non perdona. Gli alleati diventano nemici e i nemici diventano alleati, sia dentro che fuori la famiglia, ma il lato più intimo di Joy e la sua fervida immaginazione la aiutano a superare i problemi con cui si dovrà scontrare.

Joy: recensione del film di David O. Russell Il nuovo film di David O. Russell sulla donna che inventò il mocio: leggi la recensione di Joy,





Curiosità



Il film ha ricevuto una candidatura all'Oscar per la migliore attrice protagonista a Jennifer Lawrence.



Joan Rivers è interpretata in questo film dalla vera figlia dell'attrice, Melissa Rivers. Il regista David O. Russell ha chiesto a Melissa il contributo per la scrittura dei dialoghi per sua madre, in particolare nella scena in cui dà la sua opinione sull'abbigliamento di Joy.



Nonostante quanto riportato da varie fonti questo film non è una biografia di Joy Mangano. La sceneggiatura originale di Annie Mumolo era basata su Mangano, una inventrice e imprenditrice italo-americana nota per brevetti come Miracle Mop e Huggable Hanger. Attualmente è presidente di Ingenious Designs, appare regolarmente sul canale di shopping televisivo statunitense HSN e detiene oltre 100 brevetti. Quando David O. Russell è entrato nel progetto, ha aggiunto molti altri personaggi di supporto e ha intrecciato la biografia originale di Mangano con storie di altre donne che hanno cambiato le loro vite. Russell ha ammesso di non aver avuto fretta di incontrare la vera Mangano durante le riprese, perché voleva fare il film a modo suo. Ha parlato con Mangano solo al telefono. Il cognome di Joy non è mai menzionato nel film, e non è originaria di Smithtown, New York, sulla costa settentrionale di Long Island.



Tra i cambiamenti che David O. Russell ha apportato alla storia biografica originale di Joy Mangano che è stata descritta nella sceneggiatura di Annie Mumolo, c'è stata l'aggiunta della sorellastra di Joy, Peggy, che è interamente fittizia. Terry è un mix di diverse persone transitate nella vita di Joy Mangano. Nella vita reale, l'ex marito di Joy, Tony Miranne, era uno studente di economia ed ex compagno di classe alla Pace University, non un cantante venezuelano. Russell ha dichiarato più volte che non considera il suo film un film biografico su Mangano, come originariamente era previsto fosse quando Mumolo scrisse la sua sceneggiatura, che in seguito venne pesantemente modificata da Russell.



La quarta collaborazione tra Bradley Cooper e Jennifer Lawrence. In precedenza i due attori hanno recitato insieme in Il lato positivo - Silver Linings Playbook (2012), American Hustle - L'apparenza inganna (2013) e Una folle passione (2014).



Tranne Neil Walker, nessuno dei cognomi dei principali personaggi sono mai menzionati.



Il vino rosso portato sulla barca, che ha ispirato la creazione del Miracle Mop, sembra essere un Andy Rotheshild "Andy Warhol" del 1975. Nel 2015 è stato venduto per circa 400$ a bottiglia.



Quando Joy visita gli studi del canale commerciale incontra i presentatori celebrità che sono interpretati da Drena De Niro, figlia di Robert De Niro, e Melissa Rivers, figlia di Joan Rivers.



Il titolo provvisorio del film era "Kay's Baptism".



Il cast di Joy comprende due vincitori dell'Oscar: Jennifer Lawrence e Robert De Niro; e tre candidati all'Oscar: Bradley Cooper, Diane Ladd e Virginia Madsen.



Il film costato 60 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 101.









La colonna sonora



Le musiche originali del film sono di West Dylan Thordson (3 Generation, Dixieland, Split) e David Campbell (Il ribelle, La notte della cometa, In Search of Fellini).



TRACK LISTINGS:

1. I Feel Free - Cream

2. Joy Romantic Theme - David Campbell

3. Aguas de Marzo - Edgar Ramirez

4. The Sidewinder - Lee Morgan

5. I Want to Be Happy - Ella Fitzgerald & Chick Webb and His Orchestra

6. In the Bleak Mid Winter - Thomas Bullard, Benjamin Bayl, Stephen Cleobury & Choir of King's College, Cambridge

7. Notre Pere, Op. 14 - Salzburg Bach Choir & Alois Glassner

8. Mama Told Me Not to Come - Edgar Ramirez, Ray De La Paz & The Pedrito Martinez Group

9. Something Stupid - Jennifer Lawrence & Edgar Ramirez

10. To Love Somebody - Bee Gees

11. I Am in Love - David Campbell

12. Mop Drawing - West Dylan Thordson & David Campbell

13. Racing in the Street - West Dylan Thordson

14. Sleigh Ride - The Ronettes

15. Stray Cat Blues - The Rolling Stones

16. Texas - David Campbell, Blake Mills & West Dylan Thordson

17. Markham - Blake Mills

18. A House with Love in It - Nat "King" Cole

19. I Feel Free - Brittany Howard

20. Joy Theme - West Dylan Thordson

21. I Feel Free (Bonus Track) - Brittany Howard

