L'angelo del male - Brightburn: nuovo trailer italiano dell'horror con supereroi prodotto da James Gunn

Di Pietro Ferraro martedì 12 marzo 2019

L'angelo del male - Brightburn: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror prodotto da James Gunn nei cinema italiani dal 13 giugno 2019.

Sony Pictures ha reso disponibile un nuovo trailer italiano de L'angelo del male - Brightburn. Prodotto da James Gunn (Guardiani della galassia, Slither) e scritto da Mark Gunn e Brian Gunn. Alla regia c'è David Yarovesky che dirige quello che lo studio definisce "Una stupefacente e rivoluzionaria versione di un genere completamente nuovo: i supereroi horror". Elizabeth Banks interpreta una madre che scopre un bambino extraterrestre (Jackson A. Dunn) che si è schiantato sulla Terra, molto simile all'iconico Kal-El di kryptoniana memoria.

Questo nuovo trailer conferma l'ottima impressione e soprattutto l'originalità nell'idea di rivisitare il genere supereroistico da una prospettiva horror, in questo caso si è miscelato con una certa abilità i film con supereroi con il filone degli horror sovrannaturali con bambini inquietanti, con tanto di storia di origine tanto cara ai fumetti.

"L'angelo del male - Brightburn" debutta nei cinema italiani il 13 giugno con un cast che include anche anche David Denman, Gregory Allen Williams, Matt Jones, Meredith Hagner e Steve Agee.

Disponibile un nuovo trailer di L'angelo del male - Brightburn che pone un intrigante "What If"?". Se una navicella spaziale fosse atterrata in Kansas, ma invece di un futuro baluardo della verità e della giustizia, avesse portato sulla Terra un ragazzino dotato di oscuri superpoteri e uno spiccato istinto omicida? "Brightburn" prodotto dal James Gunn di Guardiani della galassia risponde a questa domanda e ci mostra una sorta di cupa e inquietante realtà alternativa.

Basato su un'idea di James Gunn, di suo fratello Brian e del loro cugino Mark, la sceneggiatura di "Brightburn" è stata scritta da Brian & Mark con David Yarovesky che è stato designato anche alla regia. Yarovesky è un collaboratore del regista James Gunn, ha interpretato un Ravager nel primo "Guardiani della Galassia", oltre ad aver diretto il video musicale Guardians of the Galaxy: Inferno con protagonista David Hasselhoff. Ricordiamo che James Gunn ha già esplorato il lato oscuro dei supereroi con lo strepitoso Super, una sorta di versione fuori di testa del Kick-Ass di Matthew Vaughn, i due film sono usciti lo stesso anno, ma il film di Gunn è stato ingiustamente snobbato.

Il cast "L'angelo del male - Brightburn" include Elizabeth Banks e David Denman nei panni della terrorizzata coppia che ha accolto in casa Brandon Breyer alias Brightburn. Il cast è completato da Jackson A. Dunn, Matt Jones e Meredith Hagner.

"Brightburn - L'angelo del male" arriva nei cinema italiani il 24 maggio 2019.

Sony Pictures ha reso disponibile un primo trailer italiano di L'angelo del male - Brightburn. Questa storia di origine di un supereroe horror vede Elizabeth Banks come una madre che scopre un bambino extraterrestre (Jackson A. Dunn) nel suo cortile, dopo aver pregato per avere un figlio. Tuttavia, questo bambino non viene consegnato come un normale essere umano. Il bambino si schianta sulla Terra, molto simile ad un altro noto supereroe dell'universo DC. Tuttavia le cose non vanno nella giusta direzione come alcuni aspetti della storia di origine di Clark Kent, e tutto inizia a sfuggire di mano piuttosto rapidamente.

Dal produttore e creatore James Gunn, "L'angelo del male - Brightburn" pone una nuova domanda: cosa succederebbe se un bambino proveniente da un altro mondo si schiantasse sulla Terra, ma invece di diventare un eroe per l'umanità, dimostrasse di essere qualcosa di molto più sinistro? Il regista David Yarovesky presenta un sorprendente, sovversivo approccio ad un genere radicalmente nuovo: il supereroe horror, scritto da Mark Gunn e Brian Gunn.

Oltre ad Elizabeth Banks (Hunger Games), il cast di "BrightBurn - L'angelo del male"include anche David Denman (13 Hours), Jackson A. Dunn (Shameless), Matt Jones (Home) e Meredith Hagner (Younger). Il regista di Guardiani della Galassia James Gunn è a bordo come produttore, con i produttori esecutivi Mark Gunn, Brian Gunn, Dan Clifton, Simon Hatt e Nic Crawley. Il film è stato finanziato in toto dalla H Collective di Sony e prodotto insieme alla compagnia di Gunn, la Troll Court Entertainment. Screen Gems distribuirà il film negli Stati Uniti il 24 maggio 2019.

