Avengers: Endgame - nuovo record di visualizzazioni per il trailer di Avengers 4

Il primo trailer di Avengers: Endgame ha stabilito un nuovo impressionante record con 289 milioni di visualizzazioni nelle sue prime 24 ore online. Il trailer infrange un record precedentemente detenuto dalla stessa Marvel nel novembre 2017, quando il primo trailer di Avengers: Infinity War è stato visto 230 milioni di volte in un solo giorno.

Avengers: Endgame - primo trailer italiano di Avengers 4 "Avengers: Endgame" dei fratelli Russo arriva nei cinema italiani il 24 aprile 2019.

Il primo trailer di "Avengers: Endgame" è arrivato online ieri, a meno di cinque mesi dall'uscita nelle sale e ha incluso anche il titolo ufficiale tanto atteso e vociferato.

I Marvel Studios hanno utilizzato Twitter per ringraziare i fan per aver fatto di questo il trailer più visto della storia, con uno straordinario 289 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore online. Questa cifra include tutti i canali digitali, come YouTube, Twitter e Facebook. Si tratta però solo dell'ultimo successo della Marvel dato che tra i primi 20 trailer più visti nelle prime 24 ore, sette sono film della Marvel usciti negli ultimi anni.

To the greatest fans in the world, thank you for being there from the beginning until the endgame and making this the most viewed trailer in history with 289M views in 24 hours! pic.twitter.com/oWBDCe4e0m