Los Angeles Film Critics Association 2018, i vincitori - Trionfa Roma

Di Federico Boni lunedì 10 dicembre 2018

Roma di Alfonso Cuaron sempre più film da Oscar. Anche i critici di New York lo incoronano.

NYFCC 2018, Roma trionfa tra i critici di New York - i vincitori Alfonso Cuaron vince tutto al New York Film Critics Circle 2018. Un altro rumoroso trionfo. Dopo New York, anche i critici di Los Angeles hanno assegnato i loro riconoscimenti di stagione, con i Los Angeles Film Critics Association 2018 che hanno visto decollare sempre più verso gli Oscar Roma di Alfonso Cuaron.

Miglior film e miglior fotografia, per il titolo Netflix, con Cuaron sconfitto sul filo di lana da Debra Granik di Leave No Trace per la regia. Ethan Hawke, scandalosamente dimenticato ai Golden Globe, è stato eletto miglior attore di stagione con First Reformed, davanti a Ben Foster di Leave No Trace, mentre l'insuperabile Olivia Colman de La Favorita ha sconfitto la Toni Collette di Hereditary, come avvenuto con Hawke snobbata ai Golden. Tra gli attori non protagonisti Steven Yeun di Burning precede a sorpresa Hugh Grant di Paddington 2, con Regina King di If Beale Street Could Talk davanti ad Elizabeth Debicki di Widows. Lo script di Copia Conforme ha battuto la sceneggiatura de La favorita, con Shirkers miglior doc e Spider-Man: Into the Spider-Verse meritatamente miglior lungometraggio animato davanti a Gli incredibili 2. Ex-aequo tra i film stranieri con Burning e Un affare di famiglia, con Black Panther premiato a sorpresa per le scenografie e Nicholas Britell per le musiche di If Beale Street Could Talk. Premio alla carriera al gigantesco Hayao Miyazaki.

Lo scorso anno fu Call Me By Your Name di Luca Guadagnino a portarsi a casa il massimo riconoscimento ai Los Angeles Film Critics Association, con Guillermo Del Toro incoronato miglior regista. Poi fu The Shape of Water, in casa Academy, a vincere tutto.

Los Angeles Film Critics Association 2018 Vincitori

Best Picture: Roma

Runner-up: Burning

Director: Debra Granik, Leave No Trace

Runner-up: Alfonso Cuarón, Roma

Actor: Ethan Hawke, First Reformed

Runner-up: Ben Foster, Leave No Trace

Actress: Olivia Colman, The Favourite

Runner-up: Toni Collette, Hereditary

Supporting Actor: Steven Yeun, Burning

Runner-up: Hugh Grant, Paddington 2

Supporting Actress: Regina King, If Beale Street Could Talk

Runner-up: Elizabeth Debicki, Widows

Screenplay: Nicole Holofcener and Jeff Whitty, Can You Ever Forgive Me?

Runner-up: Deborah Davis and Tony McNamara, The Favourite

Documentary: Shirkers

Runner-up: Minding the Gap

Animation: Spider-Man: Into the Spider-Verse

Runner-up: Incredibles 2

Foreign-language: Burning and Shoplifters (tie)

Editing: Joshua Altman and Bing Liu, Minding the Gap

Runner-up: Alfonso Cuarón and Adam Gough, Roma

Production Design: Hannah Beachler, Black Panther

Runner-up: Fiona Crombie, The Favourite

Music/Score: Nicholas Britell, If Beale Street Could Talk

Runner-up: Justin Hurwitz, First Man

Cinematography: Alfonso Cuaron, Roma

Runner-up: James Laxton, If Beale Street Could Talk

Career Achievement Award: Hayao Miyazaki

Douglas Edwards Independent/Experimental Film: The Green Fog

New Generation: Chloe Zhao, The Rider

Special Citation: The Other Side of the Wind