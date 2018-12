I 10 attori peggio recensiti degli ultimi 20 anni (video)

Di Pietro Ferraro lunedì 17 dicembre 2018

Blogo vi propone una speciale classifica video con i 10 attori con la peggior media di recensioni degli ultimi 20 anni.

Un nuovo studio ha stabilito che Mike Epps è l'attore con le peggiori recensioni degli ultimi 20 anni. Lo studio è stato condotto dal sito Go Compare che ha cercato di determinare quali attori nei film avessero un record in negativo basato sulle recensioni. Ciò è stato fatto basandosi sul punteggio medio di Metacritic per tutti i film in cui i rispettivi attori sono apparsi negli ultimi due decenni.

Nella Top 10 dei peggiori svetta Mike Epps, i suoi film hanno registrato una media di solo 38,3 su 100 su Metacritic negli ultimi 20 anni. Alcuni dei suoi crediti più importanti includono i sequel Friday After Next e Resident Evil: Extinction e, più recentemente, la commedia sportiva Uncle Drew. Epps ha anche recitato nel recente remake Il giustiziere della notte con Bruce Willis e nella commedia horror Meet the Blacks, una pessima parodia de "La notte del giudizio". Per dovere di cronaca Epps non ha collezionato solo ruoli al negativo, ma ha recitato anche in successi come Una notte da leoni e Il viaggio delle ragazze.

A completare la Top 5 degli attori peggio recensiti troviamo Kevin Pollak (FBI: Protezione testimoni, Poliziotti fuori - Due sbirri a piede libero), Josh Duhamel (Transformers, Vicino a te non ho paura), il compianto Robin Williams (Daddy Sitter, Una notte al museo) e Gerard Butler (Nella tana dei lupi, Geostorm). Scoprite la top 10 completa nel video che apre l'articolo.