Le 10 attrici con le peggiori recensioni degli ultimi 20 anni (video)

Di Pietro Ferraro lunedì 10 dicembre 2018

Una speciale classifica video con 10 attrici che hanno collezionato le peggiori recensioni degli ultimi 20 anni.

Un nuovo studio ha stabilito che Jessica Alba è l'attrice con le peggiori recensioni degli ultimi 20 anni. Lo studio è stato condotto dala sito Go Compare che ha cercato di determinare quali attrici nei film avessero i peggior precedenti basati sulle recensioni. Ciò è stato fatto basandosi sul punteggio medio assegnato dal sito Metacritic per tutti i film in cui le rispettive attrici sono apparse negli ultimi due decenni.

Nella Top 10 svetta quindi Jessica Alba, che ha ottenuto un punteggio medio di Metacritic di 39 su 100 per i suoi film. Alba ha partecipato a una serie di film che hanno raccolto recensioni negative, dai due live-action dei Fantastici Quattro a Sin City - Una donna per cui uccidere, e più recentemente l'abbiamo vista nel deludente Mechanic: Resurrection in cui l'attrice, al fianco di Jason Statham, ha dato il peggio con una performance a dir poco imbarazzante. Tra i crediti meno fotunati della bella e brava Jessica Alba ricordiamo anche Tutte pazze per Charlie, Awake - Anestesia cosciente e Love Guru.

A completare la "top 5" cinque troviamo Jessica Biel (Stealth - Arma suprema, A-Team), Heather Graham (Lost In Space, Austin Powers - La spia che ci provava), Radha Mitchell (Silent Hill, Il mondo dei replicanti) a cui si aggiunge la sorpredente presenza di Kathy Bates che, oltre a recitare in film celebri come Misery non deve morire e Titanic è apparsa anche in Waterboy, Il segno della libellula - Dragonfly, Il giro del mondo in 80 giorni e il recente The Boss con Melissa McCarthy. Scoprite la top 10 completa nel video che apre l'articolo.