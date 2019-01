Il Gioco delle Coppie: trailer italiano del film di Olivier Assayas

Di Pietro Ferraro giovedì 3 gennaio 2019

Il Gioco delle Coppie: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Olivier Assayas nei cinema italiani dal 3 gennaio 2019.

Dopo la tappa al Festival di Venezia, il 3 gennaio arriva nelle sale italiane Il Gioco delle Coppie (Doubles Vies), il nuovo film di Olivier Assayas (Sils Maria, Personal Shopper) in cui il regista francese racconta il mondo che cambia e il modo in cui riusciamo (o non riusciamo) a stargli dietro.

Il gioco delle coppie: recensione del film di Olivier Assayas Guillaume Canet, Juliette Binoche e Vincent Macaigne protagonisti della commedia romantica di Olivier Assayas. Leggete la nostra recensione di Non-Fiction





Alain, editore di successo, e Leonard, suo autore storico, faticano a comprendere il mondo dell’editoria contemporanea, fatta di e-book e social media. Quando si incontrano per discutere del nuovo manoscritto di Leonard – l’ennesimo romanzo autobiografico incentrato sulla sua storia d’amore con una celebrità minore – Alain rifiuta di pubblicarlo. La moglie di Alain, Selena, non è d’accordo: è convinta che il libro sia un capolavoro. Ma il suo giudizio potrebbe essere di parte, dato che è l’amante di Leonard. Leonard intanto sta con Valerie, che sul libro dà ragione ad Alain, il quale nel frattempo cerca di riformare la sua casa editrice confrontandosi con una consulente esperta di e-book. Che è anche la sua amante.

"Il Gioco delle Coppie" è interpretato da Guillame Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne, Nora Hamzawi, Christa Theret, Pascal Greggory, Sigrid Bouaziz, Lionel Dray, Antoine Reinartz, Laurent Poitrenaux e Aurelia Petit.

Il nostro mondo è in continuo cambiamento e lo è sempre stato. La sfida è riuscire a tenere d'occhio questo flusso e capire qual è davvero la posta in gioco, in modo da adattarci o meno alle novità. Alla fine dei conti, è di questo che si occupano la politica e l'opinione pubblica. La digitalizzazione del nostro mondo e la sua riduzione ad algoritmi è il vettore moderno di un cambiamento che ci confonde e ci travolge inesorabilmente. L'economia digitale viola le regole e spesso le leggi. Mette in discussione ciò che sembrava stabile e consolidato, eppure si dissolve al semplice tocco. Il Gioco delle Coppie non cerca di analizzare il funzionamento di questa nuova economia. Il suo intento èquello di osservare, a volte in modo divertente, le domande che assillano ciascuno di noi sul piano personale ed emotivo. Olivier Assayas - Regista

Nato a Parigi il 25 gennaio del 1955, Olivier Assayas ha iniziato la sua carriera come pittore e graphic designer. Ha cominciato a girare i suoi cortometraggi mentre approfondiva i temi della globalizzazione della cultura e delle tecnologie in qualità di editor dei Cahiers du Cinema (1980 -1985). Dal suo film di debutto, Il disordine, premiato alla Settimana della Critica di Venezia (1986), ha prodotto una serie di opere molto ricca e variegata che gli ha portato il riconoscimento internazionale. Ore d’estate (2008) è stato descritto dal New York Times come “il miglior film del 21esimo secolo (finora)”. Assayas ha diretto anche Sils Maria (2014) e Personal Shopper (2016) entrambi interpretati da Kristen Stewart, il dramma Qualcosa nell'aria (2012) premiato a Venezia per la miglior sceneggiatura e la miniserie tv Carlos (2010) premiata con un Golden Globe. Olivier Assayas ha anche pubblicato alcuni libri, tra cui una raccolta dei suoi saggi sul cinema, una biografia di Kenneth Anger e una serie di conversazioni con Ingmar Bergman.