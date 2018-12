Beetlejuice: nuovo trailer del documentario per il 30° anniversario del classico di Tim Burton

Di Pietro Ferraro martedì 11 dicembre 2018

Documentary For The Recently Deceased: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul documentario per il 30° anniversario del film Beetlejuice di Tim Burton.

Beetlejuice compie 30 anni e a celebrare l'amato classico di Tim Burton arriva Documentary For The Recently Deceased: The Making of Beetlejuice. Il documentario è diretto da Adam F. Goldberg, creatore della serie tv I Goldberg, che ha collaborato con il regista francese Fred China, e il produttore Lee Leshen per realizzare questo "making of" celebrativo. Tra i crediti di Leshen ci sono anche "Back in Time", documentario sulla trilogia Ritorno al Futuro, e "Ghostheads" incentrato sul fandom di Dan Aykroyd e della classica commedia horror anni '80 Ghostbusters di Ivan Reitman.

Beetlejuice: 10 curiosità che forse non sapete sul film di Tim Burton Per celebrare Halloween 10 curiosità sull'amata comedy horror "Beetlejuice" di Tim Burton.

Il team che ha realizzato il "making of" di Beetlejuice si è ufficialmente soprannominata "The Beetle-Team" e hanno lanciato una nuova campagna di crowdfunding per contribuire alla realizzazione del documentario. Il film coprirà tutti gli aspetti della produzione di Beetlejuice: dalle riprese a East Corinth nel Vermont, alla stop-motion e agli effetti speciali, così come una serie di interviste esclusive e rare riproduzioni d'archivio acquisite dal regista Fred China negli anni.

Il documentario mostrerà interviste con il cast e la troupe, foto e video del dietro le quinte, rare riproduzioni d'archivio come concept art, progetti, ecc., Un tour di East Corinth nel Vermont e interviste con persone di East Corinth che erano sul posto durante le riprese. Il film offrirà anche extra divertenti come reunion dei fan e di collezionisti di oggetti di scena. Il documentario includerà anche filmati d'archivio mai visti prima, incluse sequenze in stop-motion digitalizzate in 2K per l'occasione, e sarà inoltre possibile ascoltare una colonna sonora originale composta per il documentario da Alexandre Poncet.

Date un'occhiata su Kickstarter per scoprire la moltitudine di oggetti, gadget e merchandise che saranno disponibili per chi deciderà di contribuire. "Documentary For The Recently Deceased: The Making of Beetlejuice" sarà disponibile per il 2020.

Fonte: Bloody Disgusting