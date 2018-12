Captain Marvel: nuova action figure "Bandai" di Brie Larson

Di Pietro Ferraro martedì 11 dicembre 2018

Bandai annuncia una nuova action figure ufficiale ispirata all'attrice Brie Larson nel film "Captain Marvel".

Marvel Studios ha recentemente pubblicato un nuovo trailer di Captain Marvel, film che l'anno prossimo introdurrà il premio Oscar Brie Larson nei panni di Carol Danvers nell'Universo Cinematografico Marvel.

Captain Marvel: nuovo trailer italiano Il film di "Captain Marvel" con Brie Larson nei panni della supereroina Marvel arriva nei cinema l'8 marzo 2019.

Recentemente il fumetto prequel "Captain Marvel Prelude #1" di Will Corona Pilgrim ha fatto luce sulla decisione di Nick Fury di contattare Carol Danvers alla fine di "Infinity War". Thanos si è rivelata una grave minaccia per l'universo, come abbiamo visto nell'ultimo film degli Avengers, ma Fury decide di lanciare una richiesta d'aiuto a Danvers in extremis, poco prima di essere "cancellato" insieme al restante cinquanta per cento dell'universo. In un'intervista Pilgrim ha spiegato perché Fury ha atteso così tanto tempo per contattare Danvers.

Carol è la pistola più grossa che hai e Fury non è tipo che spreca un proiettile d'argento, quindi se finalmente sta facendo quella telefonata dopo tutto questo tempo, e dopo che ha affrontato la minaccia insieme agli Avengers, allora sta veramente vedendo la situazione come l'ultima risorsa.

Bandai ha recentemente annunciato una nuova action figure ispirata alla Carol Dnavers di Brie Larson per la linea "S.H. Figuarts", una linea che ci ha regalato gioiellini come il nuovo Hulk dell'UCM e presenta un rapporto qualità/prezzo davvero notevole, che diventa ad esempio un'ottimo compromesso tra le costose action-doll di Hot Toys e le classiche action-figures di Hasbro.

La nuova action figure di Captain Marvel, disponibile a partire da marzo 2019, viene riportata al costo di 6.400 Yen che corrispondono a circa 50 Euro. Il set "S.H. Figuarts MCU Captain Marvel" viene fornito con 2 teste, 2 effetti energia e mani extra.