The Strange Fascinations of Noah Hypnotik, Andrew Lanham l'adatterà per il grande schermo

Di Federico Boni martedì 11 dicembre 2018

La Paramount ha trovato uno sceneggiatore per The Strange Fascinations di Noah Hypnotik.

Lo sceneggiatore Andrew Lanham (The Glass Castle, Just Mercy) adatterà per il grande schermo The Strange Fascinations di Noah Hypnotik, romanzo di David Arnold in Italia ancora inedito. Parola di Deadline.

La Paramount Players ha acquistato i diritti del romanzo ancor prima della sua uscita nelle librerie d'America, strappandoli ad una folta concorrenza. Protagonista della storia un ragazzo di 16 anni, Noah Oakman (innamorato di Bowie, nuotatore disilluso, figlio, fratello, amico), che dopo essere stato ipnotizzato inizia a vedere alcuni cambiamenti intorno a lui, come se tutto quello che lo circonda, tranne quello che stranamente lo affascina, fosse stato riscritto.

Tra i più strambi cambiamenti che vede Noah ci sono una cicatrice sul volto di sua madre, che prima non c'era, e il suo migliore amico, da sempre discepolo DC Comics che ora ha virato veerso l'universo Marvel. Comportamenti sottili, frammenti di storia e piani per il futuro: tutto nel mondo di Noè è stato ridefinito.

Ellen Goldsmith-Vein e Eric Robinson produrranno il progetto per The Gotham Group.

Fonte: Comingsoon.net