The Guilty - Il colpevole, Jake Gyllenhaal per il remake americano

Di Federico Boni martedì 11 dicembre 2018

Ancora mai visto in Italia, il danese The Guilty - Il colpevole andrà incontro ad un remake americano.

The Guilty: trailer e poster del thriller di Gustav Moller Un agente addetto alle chiamate d'emergenza tenta di salvare uan donna rapita nell'acclamato thriller danese "The Guilty" premiato al Sundance. Jake Gyllenhaal produrrà e interpreterà il remake americano del danese "The Guilty", Il Colpevole per l'Italia, premio del pubblico all'ultimo Sundance, nominato a due European Film Awards e tra i cinque migliori film in lingua straniera del 2018 secondo il National Board of Review.

Visto all'ultimo Torino Film Festival, Il Colpevole ha come protagonista un’ufficiale di polizia declassato al lavoro d’ufficio, Asger Holm, che si prepara per un sonnolento turno alle chiamate d’emergenza. Tutto cambia quando riceve la telefonata di una donna sequestrata in preda al panico, chiamata bruscamente interrotta. Asger, confinato nella stazione di polizia, sarà costretto a servirsi degli occhi e degli orecchi degli altri. La ricerca della donna scomparsa e del suo assalitore impegnerà tutta la sua abilità e il suo intuito, mentre lo scorrere del tempo e i suoi demoni personali congiureranno contro di lui.

Il co-sceneggiatore / regista del film originale Gustav Möller e la produttrice Lina Flint faranno da produttori esecutivi, con Gyllenhaal impazzito per la pellicola dopo averla vista proprio al Sundace.

E' il secondo remake americano di un acclamato film europeo annunciato quest'oggi, dopo l'islandese La Donna Elettrica, che sarà diretto da Jodie Foster.

Fonte: Variety