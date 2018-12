IT: nuova action figure NECA Ultimate del Clown Pennywise

Di Pietro Ferraro mercoledì 12 dicembre 2018

NECA regala ai fan dell'horror campione d'incassi "IT", l'action figure definitiva del nuovo clown Pennywise di Bill Skarsgård.

Il romanzo IT di Stephen King è un capolavoro indiscusso, e la miniserie del 1990 ha fatto quello che un adattamento tv poteva fare all'epoca, con un magistrale Tim Curry nei panni di Pennywise e una scena finale con ragno gigante che sfiorava il ridicolo. Quindi è stata con somma gioia che abbiamo accolto il recente adattamento cinematografico di Andy Muschietti che si è rivelato un gioiellino, ha fatto finalmente giustizia al capolavoro originale di King, ma soprattutto ha rilanciato il genere horror al box-office con incassi che non si vedevano dai tempi de L'esorcista.

IT: nuova statua 'Iron Studios' del Clown Pennywise di Bill Skarsgård Il Clown Pennywise di Bill Skarsgård, protagonista dell'horror "IT", ritratto in una nuova statua deluxe realizzata da Iron Studios.

NECA ha già dedicato un'action figure al nuovo clown Pennywise di Bill Skarsgård, ma stavolta si è davvero superata dando ai fan quella che possiamo considerare l'action figure definitiva del nuovo Pennywise con un nuovo set superaccessoriato.

Basato sul Pennywise di Bill Skarsgård, la nuova figure in scala, alta circa 17 cm, è stata realizzata per essere il più fedele possibile al nuovo costume di Pennywise ed è presentata in un formato "Ultimate" con packaging speciale che rievoca la scena del "Clown Danzante" e luci a LED all'interno di una delle teste incluse nel set. Questa versione presenta 4 diverse teste: una con il classico volto ghignante di Pennywise;, una seconda che riproduce il deforme ritratto di donna che nel film prende vita ("Judith" Painting Head), una terza che mostra una moltitudine di braccia di bambini che fuoriescono dalla bocca di Pennywise ("Emerging Arms" Head), e una quarta e ultima che che mette in mostra la mostruosa bocca zannuta spalancata in cui si può vedere la "Luce dei Defunti" (Light-Up "Deadlights" Head), quest'ultima testa è munita di luce a LED all'interno della bocca. La figure include anche due zampe da insetto articolate e intercambiabili, avambracci intercambiabili e 2 paia di mani extra.

Fonte: NECA