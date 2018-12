Doctor Strange 2, ritorna Scott Derrickson

Di Federico Boni mercoledì 12 dicembre 2018

Scott Derrickson ritrova Benedict Cumberbatch in Doctor Strange 2.

Incassati 677,718,395 dollari in tutto il mondo nel 2016, Doctor Strange tornerà in sala con l'ovvio sequel, che vedrà Scott Derrickson ancora una volta in cabina di regia. Ad annunciare la conferma l'Hollywood Reporter

Inevitabile anche il ritorno di Benedict Cumberbatch, che ha avuto un ruolo centrale in Avengers: Infinity War e che tornerà in Avengers: Endgame, in sala nel 2019.

Doctor Strange 2 farà parte della Fase 4 Marvel, con Benedict Wong e Rachel McAdams che dovrebbero a loro volta tornare negli abiti di Wong e Christine Palmer. Dalla scena post-credits del primo capitolo è facile immaginare che anche Chiwetel Ejiofor riprenderà il ruolo di Karl Mordo. La Marvel sarebbe alla ricerca di uno sceneggiatore da affiancare a Derrickson, già co-sceneggiatore del primo capitolo.

Difficilmente Doctor Strange 2 arriverà in sala prima della fine del 2020.

Fonte: Comingsoon.net