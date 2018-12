National Film Registry, i nuovi 25 ingressi: entrano 'Jurassic Park', 'Shining' e 'Brokeback Mountain'

Di Federico Boni mercoledì 12 dicembre 2018

Ecco i 25 film scelti dal National Film Preservation Board (NFPB) degli Stati Uniti per la loro conservazione nella Biblioteca del Congresso.

Come ogni anno, da 30 anni a questa parte, il National Film Registry, selezione di film scelti dal National Film Preservation Board (NFPB) degli Stati Uniti per la loro conservazione nella Biblioteca del Congresso, ha annunciato i 25 film del 2018. Autentici capolavori, diretti da autori come Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick, Steven Spielberg, Orson Welles, John Ford, Blake Edwards, Sam Fuller, D.A. Pennebaker, George Cukor, James L. Brooks e Ang Lee, ritenuti "culturalmente, storicamente o esteticamente" significativi per il patrimonio cinematografico nazionale.

Da primo lungometraggio americano di Hitchcock, Rebecca (1949) a classici noir come Leave a to Heaven (1945) e The Lady From Shanghai (1947) di Orson Welles, passando per il rivoluzionario Jurassic Park e Shining (1980) di Stanley Kubrick. Brokeback Mountain (2005), è il film più 'recente', tra i film selezionati nel 2018, mentre Something Good — Negro Kiss, addirittura del 1898, il più antico. Si tratta di appena 25 secondi di pellicola, che potrebbero essere il primo esempio di intimità afroamericana sullo schermo, rappresentando un ragazzo e una ragazza di colore che si baciano.

Spazio anche ai musical con il classico di Gene Kelly e Frank Sinatra On the Town (1949), senza dimenticare l'incantevole My Fair Lady (1964) e il documentario Monterey Pop (1968). Oltre 6.300 titoli segnalati dal pubblico sono stati tenuti in considerazione. Per essere ammessi, i film devono avere almeno 10 anni di vita.

National Film Registry 2018 I film

Giorno Maledetto (1955)

Dentro la notizia - Broadcast News (1987)

Brokeback Mountain (2005)

Cenerentola (1950)

I giorni del vino e delle rose (1962)

Dixon-Wanamaker Expedition to Crow Agency

La baia di Eva (1997)

The Girl Without a Soul (1917)

Hair Piece: A Film for Nappy-Headed People (1984)

Hearts and Minds (1974)

Hud (1963)

The Informer (1935)

Jurassic Park (1993)

The Lady From Shanghai (1947)

Femmina folle (1945)

Monterey Pop (1968)

My Fair Lady (1964)

The Navigator (1924)

Un giorno a New York (1949)

I due volti della vendetta (1961)

Mano pericolosa (1953)

Rebecca (1940)

Shining (1980)

Smoke Signals (1998)

Something Good — Negro Kiss (1898)

Fonte: HollywoodReporter