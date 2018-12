Australian Academy 2019, le nomination - guida A Star is Born

Di Federico Boni mercoledì 12 dicembre 2018

L'Australian Academy of Cinema and Television Arts ha svelato le nomination dell'ottava edizione.

La AACTA (Australian Academy of Cinema and Television Arts) ha annunciato le nomination agli AACTA Awards 2019, arrivati alla loro ottava edizione, che riconoscono e premiano l'eccellenza cinematografica indipendentemente dalla geografia in sette categorie: miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura, miglior attrice protagonista, miglior attore protagonista, miglior attrice non protagonista e miglior attore non protagonista.

Un totale di 17 film hanno ricevuto nomination quest'anno, con A Star is Born di Bradley Cooper sorprendentemente davanti a tutti, a quota 5 candidature, seguito da Vice, con 4. A competere con queste due pellicole come 'miglior film', BlacKkKlansman, Bohemian Rhapsody e Roma.

Nicole Kidman ha invece scritto la storia in quanto prima attrice a strappare una doppia nomination, come attrice protagonista e non, grazie a Destroyer e Boy Erased, con tanti altri australiani presenti: Hugh Jackman per The Front Runner; Toni Collette per Hereditary; Margot Robbie per Mary Queen of Scots; Tony McNamara per lo script di The Favourite e Joel Edgerton per Boy Erased.

I vincitori degli AACTA International Awards saranno annunciati a Los Angeles venerdì 4 gennaio 2019 i

Australian Academy 2019 Candidature

“A Star Is Born”

“BlacKkKlansman”

“Bohemian Rhapsody”

“Roma”

“Vice”

Best Direction

Bradley Cooper – “A Star Is Born”

Spike Lee – “BlacKkKlansman”

Yorgos Lanthimos – “The Favourite”

Alfonso Cuarón – “Roma”

Warwick Thornton – “Sweet Country”

Best Screenplay

John Krasinski, Scott Beck, Bryan Woods – “A Quiet Place”

Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott, Spike Lee – “BlacKkKlansman”

Anthony McCarten – “Bohemian Rhapsody”

Tony McNamara, Deborah Davis – “The Favourite”

Alfonso Cuarón – “Roma”

Best Lead Actress

Glenn Close – “The Wife”

Olivia Colman – “The Favourite”

Toni Collette – “Hereditary”

Lady Gaga – “A Star Is Born”

Nicole Kidman – “Destroyer”

Best Lead Actor

Christian Bale – “Vice”

Bradley Cooper – “A Star is Born”

Hugh Jackman – “The Front Runner”

Rami Malek – “Bohemian Rhapsody”

Viggo Mortensen – “Green Book”

Best Supporting Actress

Amy Adams – “Vice”

Emily Blunt – “A Quiet Place”

Claire Foy – “First Man”

Nicole Kidman – “Boy Erased”

Margot Robbie – “Mary Queen of Scots”

Best Supporting Actor

Mahershala Ali –”Green Book”

Timothée Chalamet – “Beautiful Boy”

Joel Edgerton – “Boy Erased”

Sam Elliott – “A Star Is Born”

Sam Rockwell – “Vice”