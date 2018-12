Shaun, Vita da Pecora - Farmageddon il film: primo trailer italiano

Di Pietro Ferraro mercoledì 12 dicembre 2018

Farmageddon il film: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Shaun, Vita da Pecora nei cinema americani dal 5 aprile 2019.

Koch Media ha reso disponibili un primo teaser trailer italiano e una locandina ufficiale di Farmageddon il film, un nuovo lungometraggio d'animazione di Aardman Animations che ci riporta nel mondo in stop-motion di Shaun, Vita da Pecora alla sua seconda incursione sul grande schermo.

Quando un misterioso, piccolo extraterrestre cade con il suo UFO nella fattoria di Mossy Bottom, Shaun non si lascia scappare l'occasione di vivere una nuova, incredibile avventura. Insieme ai suoi amici di sempre, la simpaticissima pecora si lancerà, così, in un’emozionante missione per aiutare la strana creaturina a tornare a casa, mentre una losca agenzia governativa inizierà a starle alle calcagna… Riuscirà Shaun ad evitare il FARMAGEDDON nella fattoria e riportare l’alieno a casa sua, prima che sia troppo tardi?

Diretto dai veterani di Aardman e Laika Richard Phelan e Will Becher da una sceneggiatura di Jon Brown e Mark Burton, Shaun, Vita da Pecora - Farmageddon il film è descritto come meno Signs di Shyamalan e più E.T. l'extra-terrestre di Spielberg. Phelan e Becher subentrano a Richard Starzak e Mark Burton che hanno diretto il film del 2015 basato sull'amatissima serie animata di Nick Park.

"Shaun, Vita da Pecora - Farmageddon il film" arriverà nei cinema il 5 aprile 2019.