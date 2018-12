Hepta - Sette Stadi d'Amore: trailer italiano del dramma romantico di Hadi El Bagoury

Di Pietro Ferraro mercoledì 12 dicembre 2018

Hepta: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Hadi El Bagoury nei cinema italiani dal 13 dicembre 2018.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

Il 13 dicembre arriva nei cinema d'Italia, con ilNero Distribution, Il dramma romantico egiziano Hepta - Sette Stadi d'Amore diretto da Hadi El Bagoury ("Wahed Saheh").

Basato sul romanzo omonimo di Mohamed Sadek, bestseller in tutto il mondo arabo, "Hepta - Sette Stadi d'Amore" prende il titolo dalla parola greca per il numero sette. Il film si svolge attorno ad una conferenza tenuta all'Università del Cairo dal professor Shokry Mokhtar, specialista in psicologia sociale e appassionato di cultura greca. Durante la conferenza il docente illustra i sette stadi di cui si compone l’amore. Si tratta delle fasi necessarie per sperimentare la pienezza nell'amore che vengono spiegate da Mokhtar attraverso il racconto di quattro diverse storie. Su schermo si susseguono le vicende di Shadi, Karim, Rami e Yousseff e l’inaspettato intrecciarsi degli eventi conducono lo spettatore in un viaggio di riscoperta di uno dei sentimenti più discussi di sempre.

Il cast del film è composto da Maged El Kedwany ("678"), Ahmed Malek ("Clash"), Ahmed Dawood ("Before The Summer Crowds") e Yasmine Raeis ("Factory Girl").

Hadi El Bagoury, i cui crediti includono anche "Warda" un horror alla "Blair Witch", dirige da una sceneggiatura di Wael Hamdy ("Mikano").

Il produttore Hani Osama ha parlato della necessità in fase di sceneggiatura di apportare alcune modifiche "intelligenti" al libro, allo scopo di far intersecare i personaggi, e del tema universale affrontato dal film che come ha spiegato Osama: "gli conferisce un potenziale da crossover". "Hepta - Sette Stadi d'Amore" alla sua uscita nelle sale egiziane ha superato il milione di dollari d'incasso nel primo weekend di programmazione.

ELENCO SALE