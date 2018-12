Film 2018: trailer mashup con i migliori film dell'anno

Di Pietro Ferraro giovedì 13 dicembre 2018

Il cinema più bello e spettacolare dle 2018 racchiuso in un trailer mashup.

Un bel video mashup per ricordare un 2018 di cinema strepitoso.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

L'anno volge al termine ed ecco approdare online gli immancabili video mash-up con i migliori film del 2018. Oggi vi proponiamo un video di poco più di 6 minuti accompagnato da tre diversi brani di Depeche Mode, Christophe e Sigur Rós che include titoli già arrivati nelle sale e film non ancora usciti come il cinecomic Aquaman (1° gennaio 2019), il biopic Vice - L'uomo nell'ombra (3 gennaio 2019) e lo spin-off Bumblebee (20 dicembre).

Black Panther dei Marvel Studios è stato il film che ha segnato il 2018 infrangendo record e diventando un fenomeno culturale. Insieme all'avventura di T'challa in quel di Wakanda, nel video mashup ci sono anche scene tratte dal fantascientifico Annientamento, la fiaba live-action Ritorno al bosco dei 100 acri e il sequel Animali Fantastici 2: I Crimini di Grindelwald. Lo storico Maria Regina di Scozia (17 gennaio 2019) viene mostrato accanto all'horror The Nun e e al sequel Mary Poppins Returns (20 dicembre).

Per quanto riguarda il box office, Infinity War, Gli Incredibili 2, Black Panther, Solo: A Star Wars Story, Ant-Man and the Wasp, Mission: Impossible 6, Jurassic World: Il regno distrutto, Il Grinch e Venom sono nel video e tutti in testa alla top 10 statunitense degli incassi per il 2018. A livello globale svetta invece il biopic sui Queen Bohemian Rhapsody e anche il Ready Player One di Steven Spielberg.

Vi lasciamo scoprire gli altri film inclusi nel video che apre l'articolo. Buona visione.

Fonte: Sleepy Skunk