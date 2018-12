After: trailer italiano del dramma romantico basato sul romanzo di Anna Todd

13 dicembre 2018

After: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul dramma romantico di Jenny Gage nei cinema italiani dall'11 aprile 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

01 Distribution ha reso disponibile un trailer italiano di After, un dramma romantico che ad un primo impatto sembra un "Cinquanta sfumature di grigio" per adolescenti.

Il film è basato sull'omonimo romanzo best-seller di Anna Todd che è diventato un fenomeno sensazionale come fan fiction su Wattpad. Il film segue Tessa (Josephine Langford), studentessa universitaria modello, figlia rispettosa e fedele fidanzata del suo dolce e affidabile ragazzo del liceo che scopre un mondo di sfrenata passione quando incontra l'oscuro, arrogante e misterioso Hardin Scott (Hero Fiennes-Tiffin). Tessa sembra avere un futuro già scritto, ma le coordinate del suo mondo così sicuro e protetto cambiano radicalmente quando incontra questo ragazzo ribelle e magnetico, capace di farle mettere in dubbio tutto ciò che pensava di sapere di se stessa e quello che vuole realmente dalla vita.

Jenny Gage segna il suo debutto cinematografico con "After", la regista sembra essere la scelta più adatta visto il suo documentario All This Panic in cui ha seguito per tre anni la vita di un gruppo di adolescenti.

Gage dirige da sceneggiatura di Susan McMartin, che ha adattato il libro di Anna Todd. Il libro è nato come un'opera di fan fiction dedicata ai "One Direction", con Harry Styles nei panni del carismatico ribelle e apparizioni degli altri membri del gruppo, naturalmente tutto narrato con l'ausilio di pseudonimi. Nella fan-fiction nel ruolo di Tessa c'è l'attrice Indiana Evans, che ha recitato nel film tv Laguna blu - Il risveglio. Anna Todd è una fan di Indiana Evans e così ha deciso di usarla come personaggio nel libro. Non è noto se Indiana Evans abbia mai preso in considerazione il ruolo nel film.

"After" arriva nei cinema italiani l'11 aprile 2019.