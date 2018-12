The Predator: trailer del corto animato natalizio ufficiale in stop-motion

Di Pietro Ferraro giovedì 13 dicembre 2018

In occasione dell'uscita statunitense in home-video del film "The Predator" arriva uno speciale corto natalizio d'animazione.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

The Predator presenta una speciale corto animato natalizio in stop-motion, di cui oggi possiamo mostrarvi un trailer. Il sequel/reboot di Shane Black sta per uscire in Blu-ray negli States il prossimo 18 dicembre, e lo speciale natalizio in stop-motion andrà in onda il giorno successivo, il 19 dicembre, durante l'episodio della serie animata Bojack Horseman di Comedy Central alle 22:30. Anche se il film di Black non è stato ben accolto da fan e critica, questo speciale natalizio di "The Predator" resta comnunque qualcosa di piuttosto appetibile, film a prescindere.

The Predator: recensione Boyd Holbrook ed Olivia Munn tra i protagonisti del quarto capitolo della saga. Leggete la nostra recensione di The Predator

Lo speciale animato in stop-motion di "The Predator" vede l'alieno invisibile mentre caccia il suo nemico più formidabile di sempre: Babbo Natale e le sue renne. Il trailer rivela che il corto sarà violento e sanguinoso come dovrebbe essere ogni film di Predator.

Lo speciale natalizio di "The Predator" presenta un'animazione in stop-motion dall'aspetto classico e il trailer ci mostra il look degli elfi e delle renne di Babbo Natale. Una battagliera renna armata fino ai denti protegge un elfo, solo per fare una sanguinolenta brutta fine. Purtroppo Babbo Natale non appare nel trailer, ma vista la renna sarà senza dubbio un degno avversario per il letale Predator.

Inizialmente Black aveva programmato di fare un sequel, ma non sembra che ciò accadrà presto viste le stroncature ricevute dal suo film, che bisogna ammettere presentava un ecccesso di umorismo a tratti fastidioso e davvero eccessivo rispetto allo standard del franchise, d'altro canto The Predator è riuscito a catturare una godibile sensazione anni '80 che solo chi l'ha vissuta da adolescente era in grado di cogliere e godere appieno. Insomma un film riuscito a metà proprio come alcuni degli ibridi creati dai Predator in laboratorio e poi tagliati dal film.

Fonte: Fox Movies