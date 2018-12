Cats di Tom Hooper, via alle riprese

Di Federico Boni giovedì 13 dicembre 2018

Primi ciak a Londra per l'attesissimo Cats di Tom Hooper.

In sala tra un anno esatto (20 dicembre 2019), Cats di Tom Hooper è finalmente andato incontro al via alle riprese. Dopo anni di rumor e di attesa, il capolavoro di Andrew Lloyd Webber diventerà cinema grazie a Universal Pictures e Working Title. Primi ciak a Londra, con protagonisti James Corden, l'attrice premio Oscar Judi Dench, il cantautore Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellen, Taylor Swift, Rebel Wilson e Francesca Hayward, principale ballerina del Royal Ballet.

Adattato da Hooper e Lee Hall (Billy Elliot), Cats è prodotto da Hooper, Tim Bevan di Working Title e da Eric Fellner, oltre a Debra Hayward (Les Misérables). Tra i produttori esecutivi Steven Spielberg, Lloyd Webber, Angela Morrison (Les Misérables) e Jo Burn. Cats è in assolotu uno dei più famosi musical nel mondo nonché uno tra i più grandi successi di tutti i tempi per longevità, spettatori e incassi totali. Tratto dal libro di Thomas Stearns Eliot Il libro dei gatti tuttofare, Cats si è mostrato per la prima volta nel 1981, per poi andare incontro a 9000 repliche in 21 anni, vincendo 7 Tony, Oscar del teatro, nel 1983.

Alle coreografie del film ci sarà la leggenda Andy Blankenbuehler, vincitore di tre Tony, con un cast di ballerini di primissimo livello. Larry e Laurent Bourgeiois (alias Les Twins); l'ex ballerino del New York City Ballet Robbie Fairchild; l'ex solista del Royal Ballet Eric Underwood; Mëtte Towley, membro della acclamata compagnia di ballo di Pharrell Williams The Baes; Steven McRae, preside del Royal Ballet; oltre a ballerini contemporanei di strada, freestyle e altri ballerini contemporanei provenienti da Brasile, Francia, Filippine, Stati Uniti e Regno Unito.

Il team creativo include invece lo scenografo Eve Stewart (The King's Speech), il direttore della fotografia Christopher Ross (Terminal, Room), il costumista candidato all'Oscar Paco Delgado (The Danish Girl), il premio Oscar al suono Simon Hayes (Les Misérables), il produttore esecutivo Marius De Vries (Moulin Rouge, Romeo + Juliet) e la famosa direttrice casting Lucy Bevan.

Protagonisti del musical una tribù di gatti che si ritrova per l'annuale ballo e per festeggiare il vecchio gatto Old Deuteronomy, loro capo. Ma la festa viene turbata da due avvenimenti: la comparsa in scena di Grizabella, affascinante gattina che, dopo aver abbandonato il gruppo, si è ritrovata sola, abbandonata e in miseria; e le improvvise apparizioni del malvagio Macavity, che rapisce Old Deuteronomy gettando gli altri gatti nello sconforto.

Fonte: Comingsoon.net