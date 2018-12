"Hai paura del buio?", D.J. Caruso alla regia

Di Federico Boni giovedì 13 dicembre 2018

Sarà il regista di Disturbia a dirigere l'adattamento cinematografico di "Hai paura del buio?".

Bloody Disgusting riporta l'indiscrezione che D.J. Caruso sarebbe in trattativa per dirigere l'adattamento Paramount di ''Hai paura del buio?'', serie televisiva canadese andata in onda dal 1992 al 1996, e successivamente dal 1995 al 1998.

Caruso, esploso nel 2007 con il successo di Disturbia, ha poi diretto Eagle Eye, il flop Sono il Numero Quattro, Inside, Standing Up, The Disappointments Room e xXx - Il ritorno di Xander Cage. Gary Dauberman, co-sceneggiatore di It, produrrà la pellicola insieme a Matt Kaplan. Il film uscirà l'11 ottobre del 2019, quindi non c'è più tempo da perdere.

Dauberman ha rivelato che il film non adatterà alcun episodio della serie, ma presenterà una storia originale completamente nuova. La serie seguiva un gruppo di ragazzi, appartenenti al "Club di Mezzanotte", che ogni settimana si riunivano intorno a un fuoco per raccontarsi storie di paura. Un'opera antologica, in cui ogni episodio rappresentava una storia a sé. Facile immaginare un adattamento 'teen' alla Piccoli Brividi.

Fonte: Comingsoon.net