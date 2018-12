Google, ecco i 10 film più cercati del 2018 - video

Di Federico Boni giovedì 13 dicembre 2018

Quali sono stati i film più 'googlati' del 2018? Scopritelo insieme a noi.

Il 2018 è ormai quasi finito, e tra le tante classifiche di fine anno ecco arrivare quella targata Google. Il motore di ricerca più utilizzato al mondo ha pubblicato la Top10 dei film più ricercati nel corso degli ultimi 12 mesi. Sorprendentemente, la pellicola che più ha incassato in questo 2018, ovvero Avengers: Infinity War (oltre due miliardi di dollari) è rimasta fuori dal podio. Per scoprire la classifica completa, c'è il video in testa al post che vi attende.