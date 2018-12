Stasera in tv: "Due soldati" su Rai 2

Di Pietro Ferraro venerdì 14 dicembre 2018

Rai 2 stasera propone "Due soldati", film drammatico del 2017 diretto da Marco Tullio Giordana e interpretato da Angela Fontana, Daniele Vicorito, Dario Rea e Antonio Pennarella.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





La trama

Zona di Napoli. La gioventù è divisa a metà. Ci sono quelli come Salvatore, che s’inchinano al sistema e diventano delinquenti e altri, come Enzo, che sono intenti a trovare un lavoro onesto e finiscono per entrare nell'esercito ed essere spediti in missione in un territorio ad altro rischio. E poi c'è una ragazza, Maria, che sta progettando il suo matrimonio con Enzo, il ragazzo che ama e che rappresenta per lei la possibilità di cambiare la sua vita. Loro tre mostrano tre diversi modi per rispondere agli stessi problemi di sopravvivenza, ognuno su un fronte diverso, dove ognuno è un soldato. Ma le cose cambiano quando il destino porta Maria e Salvatore ad incontrarsi...

[Per guardare il backstage del film clicca sull'immagine in alto]





Curiosità



Il cast del film: Angela Fontana, Daniele Vicorito, Dario Rea, Walter Lippa, Nunzio Coppola, Bianca Nappi, Rosario Sparno, Rosario Di Girolamo, Giovanni Ludeno e con la partecipazione straordinaria di Antonio Pennarella e Peppe Lanzetta.

Angela Fontana, Daniele Vicorito, Dario Rea, Walter Lippa, Nunzio Coppola, Bianca Nappi, Rosario Sparno, Rosario Di Girolamo, Giovanni Ludeno e con la partecipazione straordinaria di Antonio Pennarella e Peppe Lanzetta.

Il regista Marco tullio Giordana ha diretto anche Pasolini, un delitto italiano (1995), I cento passi (2000), La meglio gioventù (2003) e più recentemente Nome di donna (2018) con protagonista Cristiana Capotondi.

ha diretto anche Pasolini, un delitto italiano (1995), I cento passi (2000), La meglio gioventù (2003) e più recentemente Nome di donna (2018) con protagonista Cristiana Capotondi.

La sceneggiatura del film è di Maurizio Braucci, Ludovica Rampoldi e Massimiliano Virgilio.



La cantante e attrice Angela Fontana (Maria) ha interpretato Viola, una delle gemelle siamesi napoletane del film Indivisibili di Edoardo De Angelis.

(Maria) ha interpretato Viola, una delle gemelle siamesi napoletane del film Indivisibili di Edoardo De Angelis.

L'attore Daniele Vicorito (Salvatore) ha interpretato "Lello" nella serie tv Gomorra.



[Per guardare l'intervista al regista Marco Tullio Giordana clicca sull'immagine in alto]