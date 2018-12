Aquaman: la colonna sonora ufficiale del film DC

Di Pietro Ferraro sabato 15 dicembre 2018

Il 1° gennaio 2019 arriva nei cinema il film in solitaria di Aquaman e nell'attesa Blogo vi propone la colonna sonora ufficiale del cinecomic di James Wan.

L'Aquaman di James Wan con protagonista Jason Momoa debutterà nei cinema italiani il 1° gennaio 2019, ma chi ha già avuto l'occasione di visionare il nuovo film DC racconta di una pellicola coinvolgente, tutta puntata all'intrattenimento e di enorme impatto visivo.

In attesa di goderci in sala la prima avventura in solitaria del nerboruto supereroe atlantideo di Momoa, vi proponiamo la colonna sonora ufficiale del film che vede la parte strumentale affidata al veterano Rupert Gregson-Williams, che torna a musicare un film DC dopo aver composto la colonna sonora del film in solitaria di Wonder Woman di Patty Jenkins.

La colonna sonora di "Aquaman" include anche un paio di singoli, "Everything I Need" della cantautrice americana Skylar Grey e "Ocean to Ocean", pezzo di Pitbull feat. Rhea. Alla partitura di "Aquaman" ha contribuito anche il compositore Joseph Bishara con la traccia "Trench Engaged", Bishara è un assiduo collaboratore del regista James Wan, i due hanno collaborato per i film dei franchise horror Insidious e The Conjuring e per lo spin-off Annabelle.

Per quanto riguarda il singolo "Ocean to Ocean" di Pitbull, costruito attorno alla hit "Africa" dei Toto, lo si può ascoltare in "Aquaman" durante una scena in cui Arthur di Jason Momoa e Mera di Amber Heard vagano nel deserto. In una recente intervista Armando Christian Perez, in arte Pitbull, ha parlato del brano realizzato con l'artista pop Rhea.

L'oceano, il mare e qualsiasi specchio d'acqua, per me, rappresenta la vera libertà. L'oceano è sempre stato il confine da dove i miei genitori sono venuti da Cuba agli Stati Uniti, e che ci ha dato la libertà. Ecco perché rispetto l'acqua. Morale della favola: l'acqua ci dà la libertà.

Anche Rupert Gregson-Williams ha commentato in un'intervista il suo tornare a musicare un cinecomic dopo il successo di "Wonder Woman".

Scrivere i temi per i diversi personaggi è stato fantastico. Arthur Curry ha un personaggio così forte, è una vera rockstar, quindi ho sentito che meritava una grande melodia. Lo vediamo anche scatenarsi in alcuni momenti molto intensi. La colonna sonora che ho scritto per Atlantide è in netto contrasto con la partitura per il mondo di superficie, epica e gloriosa. Black Manta mi ha ispirato un tocco più industrial ed elettronico. E naturalmente c'è la parte romantica, due in effetti. Atlantide e l'intero mondo che James ha creato è davvero sorprendente, e mi ha offerto un'enorme opportunità.

A seguire trovate la track-list ufficiale della colonna sonora di "Aquaman" già disponibile online.

TRACK LISTINGS:

1. Everything I Need (Film Version) - Skylar Grey

2. Arthur - Rupert Gregson-Williams

3. Kingdom of Atlantis - Rupert Gregson-Williams

4. It Wasn't Meant to Be - Rupert Gregson-Williams

5. Atlantean Soldiers - Rupert Gregson-Williams

6. What Does That Even Mean? - Rupert Gregson-Williams

7. The Legend of Atlan - Rupert Gregson-Williams

8. Swimming Lessons - Rupert Gregson-Williams

9. The Black Manta - Rupert Gregson-Williams

10. What Could Be Greater Than a King? - Rupert Gregson-Williams

11. Permission to Come Aboard - Rupert Gregson-Williams

12. Suited and Booted - Rupert Gregson-Williams

13. Between Land and Sea - Rupert Gregson-Williams

14. He Commands the Sea - Rupert Gregson-Williams

15. Map in a Bottle - Rupert Gregson-Williams

16. The Ring of Fire - Rupert Gregson-Williams

17. Reunited - Rupert Gregson-Williams

18. Everything I Need - Skylar Grey

19. Ocean to Ocean - Pitbull feat. Rhea

20. Trench Engaged (From Kingdom of the Trench) - Joseph Bishara

La colonna sonora integrale è disponibile sul canale YouTube ufficiale di Water Tower Music.

