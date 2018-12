1917 di Sam Mendes, c'è una data d'uscita

Di Federico Boni venerdì 14 dicembre 2018

Sul set George MacKay e Dean-Charles Chapman, con Steven Spielberg produttore.

Uscirà in selezionate sale d'America il giorno di Natale del 2019 '1917', attesissimo nuovo film di Sam Mendes, premio Oscar per American Beauty, per poi ampliarsi a livello nazionale il 10 gennaio del 2020. Una release pensata per far partecipata la pellicola bellica agli Oscar del 2020, con DreamWorks Pictures e Universal legate al progetto.

Mendes, che ha co-scritto la sceneggiatura al fianco di Krysty Wilson-Cairns, ritroverà Steven Spielberg, che con la Dreamworks gli produsse i suoi primi due folgoranti film. American Beauty, nel 1999, poi vincitore di 5 premi Oscar, e il bellissimo Road to Perdition, interpretato da Paul Newman e Tom Hanks. In questo caso sarà la Amblin Partners, che ha sconfitto in volata New Regency, Paramount e Sony, ad occuparsi della produzione, con Pippa Harris, Jayne-Ann Tenggren e Callum McDougall produttori.

'1917' sarà ovviamente ambientato nel pieno della I° Guerra Mondiale. Per Mendes significherà tornare sul set 3 anni dopo Spectre, sequel del suo Skyfall, uscito nel 2012. Unici attori confermati, per ora, George MacKay e Dean-Charles Chapman. Riprese imminenti.

Fonte: HollywoodReporter