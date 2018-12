City Hunter: Shinjuku Private Eyes - trailer del nuovo film d'animazione di Kenji Kodama

Di Pietro Ferraro venerdì 14 dicembre 2018

City Hunter Shinjuku Private Eyes: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Kenji Kodama nei cinema giapponesi dall'8 febbraio 2019.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]

E' approdato online un primo trailer del nuovo film d'animazione City Hunter: Shinjuku Private Eyes, praticamente un'operazione revival per il popolare manga / anime di Tsukasa Hōjō pubblicato negli anni '80 e '90. Il manga originale City Hunter raccontava le avventure di Ryo Saeba, guardia del corpo e investigatore privato al soldo di chiunque necessiti delle sue abilità. Ryo è affiancato dalla sua assistente Kaori Makimura e oltre ad essere un abile cecchino, ha una smodata passione per le donne che spesso diventano fonte di distrazione durante i suoi incarichi.

La serie anime di "City Hunter" si è conclusa nel 1991 e da allora la proprietà è rimasta inutilizzata, se non per alcuni adattamenti live-action realizzati in tutto il mondo, tra cui un dramma televisivo coreano e naturalmente il noto live-action City Hunter - Il film del 1993, con Jackie Chan nella parte di Ryo Saeba e Joey Wong in quella di Kaori.

"City Hunter: Shinjuku Private Eyes" riporta il cast di doppiatori del City Hunter originale. Akira Kamiya (Ryo Saeba), Kazue Ikura (Kaori Makimura), Harumi Ichiryusai (Saeko Nogami), Tessho Genda (Umibozu) e Mami Koyama (Miki) hanno prestato le loro voci alla produzione. Di ritorno anche Kenji Kodama, il regista ha diretto diversi lungometraggi e OAV di City Hunter tra cui "Amore, destino e una 357 Magnum", "Guerra al Bay City Hotel" e "Un complotto da un milione di dollari".

L'animazione di "City Hunter: Shinjuku Private Eyes" è ad opera di Sunrise, lo studio dietro la serie anime originale. Il trailer fa anche uso del tema musiclae finale dell'anime originale, "Get Wild" di TM Network, che ritroveremo nei titoli del nuovo film.

"City Hunter: Shinjuku Private Eyes" porta la serie ai giorni nostri. Ambientato nel quartiere Shinjuku di Tokyo, la storia segue Ryo mentre si occupa di un caso, in veste di guardia del corpo, al soldo della giovane modella Ai Shindo. In scena entra anche un misterioso trafficante d'armi straniero di nome Vince Englert che diventerà l'antagonista della storia.

"City Hunter: Shinjuku Private Eyes" uscirà in Giappne l'8 febbraio 2019.

Fonte: Anime News Network