Trappola di cristallo: un video supercut dimostra che "Die Hard" è un film di Natale

Di Pietro Ferraro venerdì 14 dicembre 2018

Un nuovo video supercut porta ulteriori prove a sostegno del fatto che "Trappola di cristallo - Die Hard" è di fatto un film di Natale.

[Per guardare il video clicca sull'immagine in alto]

E' disponibile online un nuovo video "supercut" che porta alla nostra attenzione una serie di elementi che dimostrano che l'action Trappola di cristallo - Die Hard è effettivamente un film di Natale.

Die Hard: Steve E. de Souza racconta una curiosità legata ad una scena chiave di 'Trappola di cristallo' Lo sceneggiatore Steve E. de Souza racconta un interessante dietro le quinte del classico "Trappola di cristallo".

C'è un dibattito in corso tra i fan sull'opportunità o meno che il classico anni '80 con Bruce Willis appartenga alla schiera di film a tema natalizio, dibattito che è in corso da oltre trent'anni. Il film oltre ad includere una serie di elementi natalizi è anche ambientato durante la vigilia di Natale. Per quanto riguarda i diretti interessati, il co-sceneggiatore Steven E. de Souza ha confermato "Die Hard" come un film di Natale paragonandolo addirittura al film Bianco Natale del 1954, mentre Bruce Willis non è affatto d'accordo e lo ha ribadito recentemente durante un'ospitata nello show Comedy Central Roast in cui l'attore ha affermato senza mezzi termini: "Die Hard non è un film di Natale!".

Ora arriva un nuovo video realizzato da Cassetteboy dal titolo "The Twelve Days of Christmas" che oltre a mostrare come i dialoghi di "Die Hard" si riflettano nella popolare canzone natalizia "I dodici giorni del Natale", ci mostra quante volte la parola "Christmas" viene pronunciata nel film e include anche sul finale un montaggio di esplosioni e scontri a fuoco che richiamano un motivetto natalizio.

Fonte: Sky Cinema