Ammonite, Kate Winslet e Saoirse Ronan innamorate per Francis Lee

Di Federico Boni venerdì 14 dicembre 2018

Kate Winslet e Saoirse Ronan innamorate dell'Inghilterra dell'800 per il regista de La Terra di Dio.

Kate Winslet e Saoirse Ronan prenderanno parte al romantic drama Ammonite, diretto dall'inglese Francis Lee, lo scorso anno acclamato al debutto con il folgorante La terra di Dio - God's Own Country.

Ambientato in una città costiera del Regno Unito degli anni '20 dell'Ottocento, il dramma seguirà l'improbabile storia d'amore tra la paleontologa Mary Anning e una donna londinese alla quale dovrà inaspettatamente fare da bambinaia.

Iain Canning (Widows) e Emile Sherman (Lion) produrranno il film insieme a Fodhla Cronin O'Reilly (Lady Macbeth). Via alle riprese nel mese di marzo.

La Winslet ha vinto un Oscar per la sua interpretazione in The Reader, mentre la giovane Ronan è stata candidata per tre volte con Atonement, Brooklyn e Lady Bird, grazie al quale ha vinto un Golden Globe. Saoirse sarà a breve di nuovo in sala con Mary Queen of Scots, mentre attualmente è sul set di Piccole Donne di Greta Gerwig.

God's Own Country è stato candidato ai Bafta e ha vinto premi sia al Sundance che ai British Independent Film Awards.

Fonte: Comingsoon.net