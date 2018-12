Scary Stories to Tell in the Dark, ha una data d'uscita il film scritto e prodotto da Guillermo Del Toro

Di Federico Boni venerdì 14 dicembre 2018

Prende forma l'adattamento del primo romanzo di Alvin Schwartz.

Scary Stories to Tell in the Dark: annuncio riprese, sinossi e dettagli sul film prodotto da Guillermo del Toro Il regista Andre Ovredal svela dettagli sul l'adattamento della trilogia di libri per ragazzi "Scary Stories to Tell in the Dark" di Alvin Schwartz. Lionsgate e CBS Films hanno annunciato l'uscita al cinema di Scary Stories to Tell in the Dark, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo firmato Alvin Schwartz, in Italia ancora mai arrivato.

Sceneggiato e prodotto dal premio Oscar Guillermo Del Toro, il film uscirà nelle sale d'America il 9 agosto del 2019. In cabina di regia spazio a André Øvredal, con Daniel Hageman, Kevin Hageman sceneggiatori al fianco di Del Toro, co-produttore al fianco di Sean Daniel, Elizabeth Grave, Jason Brown e J. Miles Dale. Protagonisti del film Zoe Margaret Colletti, Michael Garza, Austin Zajur, Gabriel Rush, Natalie Ganzhorn e Austin Abrams.

Quel 9 agosto il film dovrà scontrarsi con un altro adattamento dal taglio teen, ovvero Artemis Fowl di Kenneth Branagh, firmato Disney. Scary Stories to Tell in the Dark segue un gruppo di adolescenti chiamati a risolvere il mistero delle tante, troppe morti sospette che si verificano nella loro città. Pubblicato nel 1981, il libro ha poi dato vita ad una trilogia.

Fonte: HollywoodReporter