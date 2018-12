Annabelle 3: concluse le riprese del sequel horror di Gary Dauberman

Di Pietro Ferraro domenica 16 dicembre 2018

Concluse le riprese dell'horror "Annabelle 3" di Gary Dauberman nei cinema americani dal 3 luglio 2019.

Arriva la conferma via Twitter che si sono ufficialmente concluse le riprese del sequel horror Annabelle 3, l'ultima aggiunta all'universo "The Conjuring" e quarto spin-off del franchise. Annabelle ha avuto il suo primo film indipendente nel 2014, film purtroppo non all'altezza e non in grado di sfruttare appieno le potenzialità orrorifiche della demoniaca bambola. Fortunatamente molto meglio ha fatto il sequel Annabelle 2: Creation uscito nel 2017, un prequel terrificante degno dell'originale L'evocazione - The Conjuring.

Annabelle, la bambola posseduta da un'entità demoniaca, è stata introdotta per la prima volta al pubblico nell'incipt del film "L'evocazione - The Conjuring" del 2013, presa in custodia dagli Warren e rinchiusa nella loro casa in una stanza adibita a contenere pericolosi artefatti di natura sovrannaturale. Il film è stato un successo di pubblico e critica, tale da generare un sequel e quattro spin-off tra cui il recente e purtroppo deludente The Nun uscito quest'anno, una storia di origine per Valak, la demoniaca suora che gli Warren affrontano in The Conjuring 2.

E' stato l'account Twitter ConjuringFilms a segnalare il fine riprese di "Annabelle 3". Il film è stato annunciato per la prima volta lo scorso luglio durante il Comic-Con di San Diego, in un panel in cui sono intervenuti il regista Gary Dauberman e il produttore James Wan.

"Annabelle 3" seguirà gli eventi immediatamente successivi all'arrivo della bambola nella stanza degli artefatti di Ed e Lorraine Warren. La loro figlia Judy (la McKenna Grace di "Captain Marvel") sperimenterà in prima persona ciò di cui è capace la bambola dopo che i suoi genitori la portano in casa. Il film vede la partecipazione di Patrick Wilson, Vera Farmiga, Madison Iseman, Katie Sarife, Steve Coulter e Alison White. Questo film, in uscita il 3 luglio 2019, sarà il terzo capitolo della serie "Annabelle" e il sesto film dell'universo "The Conjuring".

Filming is officially done on #Annabelle3. See you in theaters next summer. pic.twitter.com/kOTdFGHBro — The Conjuring Universe (@ConjuringFilms) 15 dicembre 2018

