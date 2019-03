Annabelle 3: primo trailer italiano del sequel horror di Gary Dauberman

Di Pietro Ferraro domenica 31 marzo 2019

Annabelle 3: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film horror di Gary Dauberman nei cinema italiani dal 4 luglio 2019.

Warner Bros. ha reso disponibile un primo trailer italiano del sequel horror Annabelle 3 (Annabelle Comes Home) in arrivo nei cinema il 4 luglio.

"Annabelle 3" segna il debutto alla regia di Gary Dauberman sceneggiatore noto per il suo lavoro nell'universo "The Conjuring" di James Wan, l'autore ha scritto Annabelle, Annabelle 2: Creation e The Nun oltre al campione d'incassi IT di Andres Muschietti e il tanto atteso sequel IT 2.

"Annabelle 3" è prodotto da Peter Safran ("Aquaman"), lo stesso produttore di tutti i titoli del franchise di "The Conjuring", e dal creatore dell'universo di "The Conjuring" James Wan ("Aquaman").

Determinati a impedire ad Annabelle di continuare a seminare il caos, i demonologi Ed e Lorraine Warren (Patrick Wilson e Vera Farmiga) portano la bambola posseduta nella stanza dei manufatti chiusa a chiave della loro casa, mettendola "al sicuro" dietro un vetro consacrato e ottenendo la santa benedizione di un sacerdote. Ma li attende una spietata notte di orrore, quando Annabelle risveglia gli spiriti maligni nella stanza, pronti a mettere gli occhi su un nuovo bersaglio: Judy (McKenna Grace), la figlia di dieci anni dei Warren, e le sue amiche.

La giovane McKenna Grace che ha recentemente conquistato il ruolo principale nell'imminente sequel di Ghostbusters del regista Jason Reitman è affiancata nel cast da Madison Iseman (Jumanji 2, Piccoli brividi 2) come la sua babysitter Mary Ellen, Katie Sarife (Supernatural) che interpreterà l'amica e collega babysitter di Isleman, Daniela, e come menzionato Patrick Wilson e Vera Farmiga (The Conjuring, The Conjuring 2) tornano come gli esperti in paranormale Ed e Lorraine Warren. Il cast è completato da Stephen Blackehart (Guardiani dela Galassia Vol. 2, The Belko Experiment) come Thomas, Steve Coulter (House of Cards, The Wizard of Lies) come Padre Gordon, Paul Dean (Treasures of the Snow, Star Trek: Enterprise) come Mr, Palmeri e Luca Luhan (Less Than Zero) come Anthony Rios.

Annabelle 3: teaser annuncio italiano e prima immagine ufficiale



Warner Bros. ha reso disponibile una prima immagine ufficiale di Annabelle 3 (Annabelle Comes Home) insieme alla versione italiana del primo teaser di annuncio che rivela la data di uscita italiana, fissata al 4 luglio.

Scritto e diretto da Gary Dauberman (basato su un'idea e una storia di James Wan e Dauberman), "Annabelle 3" vede la partecipazione di McKenna Grace, Madison Iseman, Katie Sarife e il ritorno di Patrick Wilson e Vera Farmiga nei panni dei coniugi Ed e Lorraine Warren.

La trama ufficiale:

Annabelle 3: teaser trailer, trama e titolo ufficiale del sequel horror

New Line Cinema ha annunciato il titolo ufficiale di Annabelle 3 che uscirà nelle sale americane con il titolo Annabelle Comes Home. Insieme al titolo abbiamo anche un teaser trailer d'annuncio del film previsto nei cinema per il 28 giugno di quest'anno.

"Annabelle Comes Home" presenta il ritorno di Ed e Lorraine Warren dalla serie The Conjuring, con Patrick Wilson e Vera Farmiga nei rispettivi ruoli. Al momento si prevede che i personaggi torneranno in un ruolo di supporto, inoltre James Wan è tornato per produrre questo nuovo film, che si svolgerà nella casa degli Warren. Durante la sua apparizione Comic-Con di San Diego la scorsa estate per promuovere Aquaman, Wan ha descritto Annabelle 3 come "Fondamentalmente Una notte al museo con Annabelle!".

Annabelle Comes Home si svolgerà nella stanza dei manufatti della famiglia Warren. L'esordiente Gary Dauberman, che ha scritto l'ottimo Annabelle 2: Creation e il deludente The Nun dirige Annabelle 3. Dauberman sul film ha dichiarato: "Lei davvero risveglia il male in quella stanza e prende di mira Judy, la figlia di 10 anni degli Warren".

Fonte: Screenrant

Annabelle 3: concluse le riprese del sequel horror di Gary Dauberman

Arriva la conferma via Twitter che si sono ufficialmente concluse le riprese del sequel horror Annabelle 3, l'ultima aggiunta all'universo "The Conjuring" e quarto spin-off del franchise. Annabelle ha avuto il suo primo film indipendente nel 2014, film purtroppo non all'altezza e non in grado di sfruttare appieno le potenzialità orrorifiche della demoniaca bambola. Fortunatamente molto meglio ha fatto il sequel Annabelle 2: Creation uscito nel 2017, un prequel terrificante degno dell'originale L'evocazione - The Conjuring.

Annabelle, la bambola posseduta da un'entità demoniaca, è stata introdotta per la prima volta al pubblico nell'incipt del film "L'evocazione - The Conjuring" del 2013, presa in custodia dagli Warren e rinchiusa nella loro casa in una stanza adibita a contenere pericolosi artefatti di natura sovrannaturale. Il film è stato un successo di pubblico e critica, tale da generare un sequel e quattro spin-off tra cui il recente e purtroppo deludente The Nun uscito quest'anno, una storia di origine per Valak, la demoniaca suora che gli Warren affrontano in The Conjuring 2.

E' stato l'account Twitter ConjuringFilms a segnalare il fine riprese di "Annabelle 3". Il film è stato annunciato per la prima volta lo scorso luglio durante il Comic-Con di San Diego, in un panel in cui sono intervenuti il regista Gary Dauberman e il produttore James Wan.

"Annabelle 3" seguirà gli eventi immediatamente successivi all'arrivo della bambola nella stanza degli artefatti di Ed e Lorraine Warren. La loro figlia Judy (la McKenna Grace di "Captain Marvel") sperimenterà in prima persona ciò di cui è capace la bambola dopo che i suoi genitori la portano in casa. Il film vede la partecipazione di Patrick Wilson, Vera Farmiga, Madison Iseman, Katie Sarife, Steve Coulter e Alison White. Questo film, in uscita il 3 luglio 2019, sarà il terzo capitolo della serie "Annabelle" e il sesto film dell'universo "The Conjuring".

Fonte: Comicbook