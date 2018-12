European Film Awards 2018, vincitori - trionfa Cold War, Marcello Fonte miglior attore

Di Federico Boni domenica 16 dicembre 2018

Tre premi per Dogman di Matteo Garrone, ma è Cold War di Pawel Pawlikowski il trionfatore agli EFA 2018.

Cerimonia di premiazione a Siviglia, nella serata di ieri, per la 31ª edizione degli European Film Awards, che hanno visto trionfare Cold War di Pawel Pawlikowski, già Prix de la mise en scène all'ultimo Festival di Cannes. La pellicola, che rappresenterà la Polonia ai prossimi Oscar, ha vinto 5 EFA, ovvero miglior film, miglior regista, miglior attrice (Joanna Kulig), miglior montaggio e miglior sceneggiatura.

Benissimo anche Dogman di Matteo Garrone, con tre premi portati a casa. Uno di questi, pesantissimo, andato a Marcello Fonte, emozionato sul palco 7 mesi dopo il successo al Festival di Cannes. Dogman ha vinto anche per il miglior trucco e i migliori costumi. Morto Stalin, se ne fa un altro di Armando Iannucci è stato incoronato 'commedia dell'anno', con Girl di Lukas Dhont miglior 'rivelazione' del 2018. L'European University Film Award è stato assegnato a Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher, mentre Chiamami col tuo nome di Luca Guadagnino ha vinto il premio del pubblico. Tra i premi 'speciali' di quest'anno, quello alla carriera per Carmen Maura, musa di Almodovar, il riconoscimento onorario a Costa-Gavras e quello per il suo contributo al cinema mondiale a Ralph Fiennes.

European Film Awards 2018 I vincitori

Cold War (Zimna wojna), regia di Pawel Pawlikowski

Miglior commedia

Morto Stalin, se ne fa un altro (The Death of Stalin), regia di Armando Iannucci

Miglior regista

Pawel Pawlikowski - Cold War (Zimna wojna)



Miglior attrice

Joanna Kulig - Cold War (Zimna wojna)





Miglior attore

Marcello Fonte - Dogman



Miglior sceneggiatura

Pawel Pawlikowski - Cold War (Zimna wojna)



Miglior fotografia

Martin Otterbeck - Utøya 22. juli

Miglior montaggio

Jaroslaw Kaminski - Cold War (Zimna wojna)

Miglior scenografia

Andrey Ponkratov - Summer (Leto)

Migliori costumi

Massimo Cantini Parrini - Dogman



Miglior trucco

Dalia Colli, Lorenzo Tamburini e Daniela Tartari - Dogman

Miglior colonna sonora

Christoph M. Kaiser e Julian Maas - 3 Tage in Quiberon

Miglior sonoro

André Bendocchi-Alves e Martin Steyer - Der Hauptmann

Miglior Visual Effects Supervisor europeo

Peter Hjorth - Gräns

Miglior rivelazione

Girl, regia di Lukas Dhont (Belgio/Paesi Bassi)



Miglior documentario

Bergman 100 - La vita, i segreti, il genio (Bergman - ett år, ett liv), regia di Jane Magnusson (Svezia/Germania)



Miglior film d'animazione

Another Day of Life, regia di Raul de la Fuente e Damian Nenow (Polonia/Spagna/Belgio/Germania/Ungheria)



Miglior cortometraggio

Gli anni, regia di Sara Fgaier (Italia/Francia)



European University Film Award

Lazzaro felice, regia di Alice Rohrwacher (Italia/Francia/Germania/Svizzera)



Premio del pubblico

Chiamami col tuo nome (Call Me by Your Name), regia di Luca Guadagnino (Italia/Francia)



Young Audience Award

Wallay, regia di Berni Goldblat (Francia/Burkina Faso)



Premio alla carriera

Carmen Maura

Premio onorario del Presidente dell'European Film Award e del Consiglio

Costa-Gavras

Miglior contributo europeo al cinema mondiale

Ralph Fiennes

Miglior co-produttore europeo

Konstantinos Kontovrakis e Giorgos Karnavas Grecia