Box Office Usa, Spider-Man: Un Nuovo Universo batte The Mule - flop Macchine Mortali

Di Federico Boni domenica 16 dicembre 2018

Ancora un fine settimana animato al box office americano.

Ancora un fine settimana 'animato'. Il box office a stelle e strisce ha accolto Spider-Man: Un nuovo universo, acclamato dalla critica, con un primo posto da 35.4 milioni di dollari al debutto. Ne è costati 90 e dovrebbe teoricamente prender forza dal passaparola. Si tratta del 5° primatista animato negli ultimi sei fine settimana. Debutto in 2° posizione per The Mule, che vede Clint Eastwood regista e protagonista, con 17,2 milioni di dollari in 72 ore dopo esserne costati 50. Si tratta della sua 3° miglior partenza dopo i 35 milioni di Sully e i 18 di Space Cowboys.

Tenuta straordinaria (sesto weekend sul podio) e 239 milioni in cassa per Il Grinch (373 worldwide), riuscito a far meglio di Ralph Spaccatutto, uscito due settimane dopo e arrivato ai 154,4 milioni di dollari totali. Flop annunciato e roboante per Macchine Mortali di Christian Rivers. Scritto e prodotto da Peter Jackson, con un budget da 100 milioni di dollari, il titolo Universal ne ha incassati appena 7,5. Un disastro. Solo i mercati esteri, Cina in testa, potranno salvarlo. Per ora siamo arrivati ai 42,301,000 dollari incassati in tutto il mondo. A quota 105 troviamo invece Creed II, seguito dai 181 di Bohemian Rhapsody (609 worldwide), dai 152 di Animali fantastici - I crimini di Grindelwald (576.8 in tutto il mondo contro gli 814 finali del primo capitolo), dai 60 di Instant Family e dai 24 di Green Book. Tornato prepotentemente in 1566 sale, Once Upon A Deadpool, versione edulcorata di Deadpool 2, ha incassato 3,883,920 dollari. If Beale Street Could Talk, nel frattempo, ha raccolto 219,174 dollari in 4 cinema, con Mary Queen of Scots arrivato a sfiorare il milione e La Favorita, ampliato a 439 sale, già a quota 6,739,903 dollari totali.

Weekend pronto a partire mercoledì, quello USA, grazie all'uscita monster di Mary Poppins Returns, annunciato dominatore delle feste, seguito venerdì da Bumblebee, Welcome to Marwen di Robert Zemeckis e Aquaman di James Wan.