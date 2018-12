Bumblebee: l'action figure ufficiale dello spin-off di Transformers

Di Pietro Ferraro lunedì 17 dicembre 2018

Hasbro e 3A annunciano una nuova figure della serie "Transformers DLX" ispirata allo spin-off "Bumblebee" in uscita nei cinema italiani il 20 dicembre.

Lo spin-off Bumblebee arriva nei cinema italiani il prossimo 20 dicembre. Ambientato nel 1987 il film è una storia di origine per l'amato autobot Bumblebee che trovato rifugio in una discarica della California viene riparato e "adottato" da un'adolescente di nome Charlie (Hailee Steinfeld). Charlie e l'amabile alieno sviluppano un legame e fanno squadra nella battaglia contro i Decepticon. Il film vede la partecipazione di Jason Drucker, Abby Quinn, Ricardo Hoyos, Gracie Dzienny, Rachel Crow e John Cena.

"Bumblebee" è diretto dal regista Travis Knight, ma è stato recentemente confermato che il produttore esecutivo Steven Spielberg ha avuto un ruolo cruciale nello sviluppo del film. Durante un'intervista Knight ha citato Spielberg come responsabile dell'idea originale del progetto, che Knight ha poi confermato essere ispirato a grandi successi di Spielberg, E.T. L'extra-terrestre su tutti.

In attesa di goderci il film nelle sale vi segnaliamo l'uscita di una nuova action figure di Bumblebee nata dalla collaborazione di Hasbro e 3A. La figure, alta poco più di 20 cm per 55 punti di articolazione, include parti in metallo pressofuso e effetti luminosi a LED. Per quanto riguarda gli accessori sono inclusi: 1 testa intercambiabile (Battlemask), 1 braccio destro intercambiabile con Stinger Blaster, ali posteriori piegate e aperte (intercambiabili), 3 coppie di mani intercambiabili per le varie pose e una base a tema.

