Stasera in tv: "Una Tata Magica - Mrs. Miracle" su Canale 5

Di Pietro Ferraro martedì 18 dicembre 2018

Canale 5 stasera propone Una Tata Magica (Mrs. Miracle), commedia romantica del 2009 diretta da Michael Scott e interpretata da Doris Roberts, James Van Der Beek e Erin Karpluk.

[Per visionare il trailer clicca sull'immagine in alto]





Cast e personaggi

James Van Der Beek: Seth Webster

Erin Karpluk: Reba Maxwell

Doris Roberts: Mrs. Merkle

Michael Strusievici: Judd Webster

Valin Shinyei: Jason Webster

Chelah Horsdal: Kate Preston

Johannah Newmarch: Vicki

Wanda Cannon: Joan Maxwell

Pat Waldron: Mrs. Darling

Patti Allan: Milly Waters

Peter Graham-Gaudreau: Doug

Dolores Drake: Mrs. Hampston

Maggie Sullivun: Mrs. Cooper

Candus Churchill: Mrs. Larson

Rikki Gagne: Carrie





La trama

Dopo aver perso la moglie a causa di un incidente d'auto, Seth Webster (James Van Der Beek) cerca di perseguire la sua carriera di architetto mentre si prende cura dei suoi amati gemellini Jason e Judd, la cui inarrestabile vivacità ha fatto fuggire in tempi record ogni tata che l'agenzia ha inviato alla famiglia. Un bel giorno alla porta di casa Webster si presenta Mrs. Merkle (Doris Roberts), il suo arrivo appare misterioso, ma è così brava a badare ai bambini e alla casa che Seth non può rischiare di perdere un aiuto tanto valido. Le mansioni di Mrs. Merkle, ribattezzata per la sua bravura Mrs. Miracle, sembrano non limitarsi solo alla casa e ai bambini, la nuova tata appare intenzionata anche a fornire alla famiglia Webster una nuova "mamma", e così si mette al lavoro in veste di laborioso "cupido" in gonnella affinché la graziosa Reba (Erin Karpluk) e il riluttante Seth trovino un'intesa, ma non sarà un compito facile.





Il nostro commento

Le produzioni televisive statunitensi a sfondo natalizio sono qualcosa di immancabile nei nostri palinsesti televisivi nel periodo delle festività, ma una tale mole di titoli equivale anche ad una vera e propria produzione "di massa" di commedie romantiche o film per famiglie con Babbi Natale e angeli custodi pronti a far sognare ragazzini o a far ritrovare lo spirito natalizio a qualche moderno "Scrooge".

In questo fiume di film concepiti per il piccolo schermo, ogni tanto si trova qualche godibile commedia che riesce a catturare suggestioni da vischio e un'atmosfera galeotta senza perdersi troppo nel melenso. E' proprio il caso di Una Tata Magica aka Mrs. Miracle, commedia che strizza l'occhio a tate leggendarie come Mary Poppins e Tata Matilda con una gradevole digressione "romance" che arriva dall'autrice di romanzi rosa Debbie Macomber.

Il film è diretto da Michael Scott, un vero e proprio specialista in film tv natalizi e vede protagonisti due popolari volti televisivi, il James Van Der Beek di Dawson's Creek e l'adorabile Erin Karpluk di Being Erica. Una Tata Magica - Mrs. Miracle si presenta come un godibile prodotto televisivo che si discosta da produzioni similari non tanto per la confezione, ligia al rodato format natalizio statunitense, ma per il cast un gradino sopra la media, in grado di intrattenere con un certo garbo e regalando alla pellicola un surplus di appeal. Naturalmente il film è sconsigliato ai cinici ad oltranza, a chi proprio non sopporta le commedie romantiche, ma soprattutto a chi con l'arrivo del Natale si sente più Scrooge che George Bailey.





Curiosità